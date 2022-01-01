«Супутник Притули» – в дії: добрі новини від ВолиньPost за 29 вересня
29 вересень, 23:29
Щодня маємо низку перемог на фронті і зворушливих історій у тилу, а, отже, й добрих новин – чимало! Дякуємо кожному і кожній, хто створює приємні інфоприводи. Ви надихаєте.
А ми традиційно нагадуємо про позитивні новини цього дня, 29 вересня. Сьогодні ми писали про таке:
На Херсонщині ЗСУ знищили місце базування окупантів, – депутат
Українські захисники на Херсонщині влучили у будівлю, де базувалися окупанти.
Депутат Херсонської облради Сергій Хлань пише, що за інформацією місцевих, у Херсоні в гуртожитку політехнічного коледжу, куди прилетіло, було дуже багато живої сили окупантів.
"Навіть не кілька десятків. Зокрема кадирівців. Хто вижив — злі і дуже налякані. Близько підходити бояться, бо детонує, адже насунули під зав’язку боєприпасів. Ось така бавовна в гуртожитку від ЗСУ", - йдеться у дописі.
Громади Волині отримали 1,5 мільйона гривень від власників елітних автівок
Волинські власники елітних автомобілів за підсумками восьми місяців
2022 року сплатили 1,5 мільйона гривень транспортного податку.
Із загальної суми надходжень майже 700 тисяч гривень транспортного
податку надійшло до бюджету Луцька.
Воїни 14 ОМБр показали, як нищать ворогів. ВІДЕО
"Титанічна праця Князівських воїнів на передовій в кількох секундах. Запам'ятайте ці кадри, вони історичні - це знищення ворогів України! Кожен наш підрозділ кожного дня впевнено наближує Перемогу!" - йдеться у дописі до відео.
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Волинянин завоював дві медалі на чемпіонаті Європи з Пара пауерліфтингу. ФОТО
Волинянин Юрій Бабинець золоту і бронзову медалі чемпіонату Європи з Пара пауерліфтингу привезе до Ковеля.
ЗСУ знищили вже майже 58 600 окупантів
Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 58580 військовослужбовців. Загальні бойові втрати Росії на 29 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 58580 (+430) осіб;
- танків - 2325 (+13);
- бойових броньованих машин - 4909 (+20);
- артилерійських систем - 1385 (+4);
- РСЗВ - 331 (+0);
- засобів ППО - 175 (+0);
- літаків - 262 (+0);
- вертольотів - 224 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 995 (+6);
- крилатих ракет - 246 (+4);
- кораблів/катерів - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3751 (+9);
- спеціальної техніки - 131 (+0).
У Ковелі відбудеться «БЛАГОFEST». ПРОГРАМА ЗАХОДУ
У Ковелі 2 жовтня о 14:00 розпочнеться благодійний захід «БЛАГОFEST» на центральній площі міста (біля фонтану).
Додатково передбачені локації з продажем сувенірної продукції, солодощів та випічки, гарячих чаю та кави, аквагрим, фотозона, стрільба з луку.
Організатори вбачають необхідність у проведенні збору коштів на забезпечення даних потреб через проведення благодійного заходу. Увесь отриманий прибуток буде направлений на закупівлю речей, які будуть передані за офіційними заявками на передову.
Аби ознайомитися з програмою фесту, натисніть на заголовок
«Супутник Притули» за два дні допоміг знищити понад 60 одиниць бойової техніки РФ
Завдяки пожертвам українців та Фонду Сергія Притули сили оборони України отримали доступ до інформації з угрупування супутників компанії ICEYE. Один супутник повністю працює на потреби нашої оборони, ще майже два десятки залучаються, коли є необхідність.
Супутники з технологією SAR стають особливо актуальними восени та взимку, коли погана погода, хмарність чи сніг. Для них немає різниці – день чи ніч. Тому ворог не сховається. Лише за перші два дні роботи допомогли виявити понад 60 одиниць бойової техніки!
У Луцьку військову медикиню Мар'яну Мамонову привітали з народженням донечки. ОНОВЛЕНО
Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко привітав військову медикиню Мар'яну Мамонову з народженням донечки. Батьки назвали її Анею.
Сама Мар’яна почувається добре та радіє, що вдома, кажуть в ОВА. Наразі вона перебуває у Волинському обласному перинатальному центрі.
Очільник області передав подарунки для новонародженої (ліжечко та стільчик для годування) та побажав сім’ї щасливого майбутнього.
У Центральному парку Луцька зарибнили канали коропом
У меліоративні канали у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку випустили 240 кілограмів коропа. Випущені у канали мальки, кажуть в міськраді, мають очистити воду природнім шляхом, а також запобігти появі ряски та забрудненню води рослинністю.
Відбувся черговий обмін полоненими: Україна повернула шістьох людей
Наші – вдома! В Україну повернулися чотири морпіхи та двоє цивільних.
У кожного з них - своя історія. Наприклад, Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО.
Відомо, що Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.
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А ми традиційно нагадуємо про позитивні новини цього дня, 29 вересня. Сьогодні ми писали про таке:
На Херсонщині ЗСУ знищили місце базування окупантів, – депутат
Українські захисники на Херсонщині влучили у будівлю, де базувалися окупанти.
Депутат Херсонської облради Сергій Хлань пише, що за інформацією місцевих, у Херсоні в гуртожитку політехнічного коледжу, куди прилетіло, було дуже багато живої сили окупантів.
"Навіть не кілька десятків. Зокрема кадирівців. Хто вижив — злі і дуже налякані. Близько підходити бояться, бо детонує, адже насунули під зав’язку боєприпасів. Ось така бавовна в гуртожитку від ЗСУ", - йдеться у дописі.
Громади Волині отримали 1,5 мільйона гривень від власників елітних автівок
Волинські власники елітних автомобілів за підсумками восьми місяців
2022 року сплатили 1,5 мільйона гривень транспортного податку.
Із загальної суми надходжень майже 700 тисяч гривень транспортного
податку надійшло до бюджету Луцька.
Воїни 14 ОМБр показали, як нищать ворогів. ВІДЕО
"Титанічна праця Князівських воїнів на передовій в кількох секундах. Запам'ятайте ці кадри, вони історичні - це знищення ворогів України! Кожен наш підрозділ кожного дня впевнено наближує Перемогу!" - йдеться у дописі до відео.
Аби переглянути ролик, натисніть на заголовок
Волинянин завоював дві медалі на чемпіонаті Європи з Пара пауерліфтингу. ФОТО
Волинянин Юрій Бабинець золоту і бронзову медалі чемпіонату Європи з Пара пауерліфтингу привезе до Ковеля.
ЗСУ знищили вже майже 58 600 окупантів
Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 58580 військовослужбовців. Загальні бойові втрати Росії на 29 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 58580 (+430) осіб;
- танків - 2325 (+13);
- бойових броньованих машин - 4909 (+20);
- артилерійських систем - 1385 (+4);
- РСЗВ - 331 (+0);
- засобів ППО - 175 (+0);
- літаків - 262 (+0);
- вертольотів - 224 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 995 (+6);
- крилатих ракет - 246 (+4);
- кораблів/катерів - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3751 (+9);
- спеціальної техніки - 131 (+0).
У Ковелі відбудеться «БЛАГОFEST». ПРОГРАМА ЗАХОДУ
У Ковелі 2 жовтня о 14:00 розпочнеться благодійний захід «БЛАГОFEST» на центральній площі міста (біля фонтану).
Додатково передбачені локації з продажем сувенірної продукції, солодощів та випічки, гарячих чаю та кави, аквагрим, фотозона, стрільба з луку.
Організатори вбачають необхідність у проведенні збору коштів на забезпечення даних потреб через проведення благодійного заходу. Увесь отриманий прибуток буде направлений на закупівлю речей, які будуть передані за офіційними заявками на передову.
Аби ознайомитися з програмою фесту, натисніть на заголовок
«Супутник Притули» за два дні допоміг знищити понад 60 одиниць бойової техніки РФ
Завдяки пожертвам українців та Фонду Сергія Притули сили оборони України отримали доступ до інформації з угрупування супутників компанії ICEYE. Один супутник повністю працює на потреби нашої оборони, ще майже два десятки залучаються, коли є необхідність.
Супутники з технологією SAR стають особливо актуальними восени та взимку, коли погана погода, хмарність чи сніг. Для них немає різниці – день чи ніч. Тому ворог не сховається. Лише за перші два дні роботи допомогли виявити понад 60 одиниць бойової техніки!
У Луцьку військову медикиню Мар'яну Мамонову привітали з народженням донечки. ОНОВЛЕНО
Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко привітав військову медикиню Мар'яну Мамонову з народженням донечки. Батьки назвали її Анею.
Сама Мар’яна почувається добре та радіє, що вдома, кажуть в ОВА. Наразі вона перебуває у Волинському обласному перинатальному центрі.
Очільник області передав подарунки для новонародженої (ліжечко та стільчик для годування) та побажав сім’ї щасливого майбутнього.
У Центральному парку Луцька зарибнили канали коропом
У меліоративні канали у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку випустили 240 кілограмів коропа. Випущені у канали мальки, кажуть в міськраді, мають очистити воду природнім шляхом, а також запобігти появі ряски та забрудненню води рослинністю.
Відбувся черговий обмін полоненими: Україна повернула шістьох людей
Наші – вдома! В Україну повернулися чотири морпіхи та двоє цивільних.
У кожного з них - своя історія. Наприклад, Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО.
Відомо, що Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.
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А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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