«Супутник Притули» – в дії: добрі новини від ВолиньPost за 29 вересня

Щодня маємо низку перемог на фронті і зворушливих історій у тилу, а, отже, й добрих новин – чимало! Дякуємо кожному і кожній, хто створює приємні інфоприводи. Ви надихаєте.А ми традиційно нагадуємо про позитивні новини цього дня, 29 вересня. Сьогодні ми писали про таке:Українські захисники на Херсонщині влучили у будівлю, де базувалися окупанти.Депутат Херсонської облрадипише, що за інформацією місцевих, у Херсоні в гуртожитку політехнічного коледжу, куди прилетіло, було дуже багато живої сили окупантів."Навіть не кілька десятків. Зокрема кадирівців. Хто вижив — злі і дуже налякані. Близько підходити бояться, бо детонує, адже насунули під зав’язку боєприпасів. Ось така бавовна в гуртожитку від ЗСУ", - йдеться у дописі.Волинські власники елітних автомобілів за підсумками восьми місяців2022 року сплатили 1,5 мільйона гривень транспортного податку.Із загальної суми надходжень майже 700 тисяч гривень транспортногоподатку надійшло до бюджету Луцька."Титанічна праця Князівських воїнів на передовій в кількох секундах. Запам'ятайте ці кадри, вони історичні - це знищення ворогів України! Кожен наш підрозділ кожного дня впевнено наближує Перемогу!" - йдеться у дописі до відео.Волинянинзолоту і бронзову медалі чемпіонату Європи з Пара пауерліфтингу привезе до Ковеля.Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 58580 військовослужбовців. Загальні бойові втрати Росії на 29 вересня орієнтовно склали:- особового складу - близько 58580 (+430) осіб;- танків - 2325 (+13);- бойових броньованих машин - 4909 (+20);- артилерійських систем - 1385 (+4);- РСЗВ - 331 (+0);- засобів ППО - 175 (+0);- літаків - 262 (+0);- вертольотів - 224 (+0);- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 995 (+6);- крилатих ракет - 246 (+4);- кораблів/катерів - 15 (+0);- автомобільної техніки та автоцистерн - 3751 (+9);- спеціальної техніки - 131 (+0).У Ковелі 2 жовтня о 14:00 розпочнеться благодійний захід «БЛАГОFEST» на центральній площі міста (біля фонтану).Додатково передбачені локації з продажем сувенірної продукції, солодощів та випічки, гарячих чаю та кави, аквагрим, фотозона, стрільба з луку.Організатори вбачають необхідність у проведенні збору коштів на забезпечення даних потреб через проведення благодійного заходу. Увесь отриманий прибуток буде направлений на закупівлю речей, які будуть передані за офіційними заявками на передову.Завдяки пожертвам українців та Фондусили оборони України отримали доступ до інформації з угрупування супутників компанії ICEYE. Один супутник повністю працює на потреби нашої оборони, ще майже два десятки залучаються, коли є необхідність.Супутники з технологією SAR стають особливо актуальними восени та взимку, коли погана погода, хмарність чи сніг. Для них немає різниці – день чи ніч. Тому ворог не сховається. Лише за перші два дні роботи допомогли виявити понад 60 одиниць бойової техніки!Начальник Волинської ОВАпривітав військову медикинюз народженням донечки. Батьки назвали їїСама Мар’яна почувається добре та радіє, що вдома, кажуть в ОВА. Наразі вона перебуває у Волинському обласному перинатальному центрі.Очільник області передав подарунки для новонародженої (ліжечко та стільчик для годування) та побажав сім’ї щасливого майбутнього.У меліоративні канали у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку випустили 240 кілограмів коропа. Випущені у канали мальки, кажуть в міськраді, мають очистити воду природнім шляхом, а також запобігти появі ряски та забрудненню води рослинністю.Відбувся черговий обмін полоненими: Україна повернула шістьох людейНаші – вдома! В Україну повернулися чотири морпіхи та двоє цивільних.У кожного з них - своя історія. Наприклад,27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО.Відомо, щоопинилася в полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.