Росія може атакувати Луцьк і Львів, – Жданов

Росія може атакувати Луцьк і Львів, – Жданов
Російські окупанти можуть 100-200-тисячним угрупованням рушити на Луцьк і Львів. Своїми діями загарбники хочуть відрізати Україну від постачання західної зброї, проте є великі сумніви, що це їм вдасться.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов, пише ТСН.

"Ми можемо припустити, що росіяни готуватимуть ударне угруповання на два напрямки - це Волинська область. Я раніше говорив, що вони йтимуть не на Київ, а на Луцьк-Львів. Їхнє головне завдання - відрізати Україну від заходу, щоб унеможливити постачання зброї. Проте зараз це вже немає такого значення, бо постачання зброї йде через весь кордон. А тому навіть якщо вони дійдуть до Львова - це не вирішить їхніх проблем", - пояснив Олег Жданов.

Росіяни можуть відкрити ще один фронт на заході України, рушивши десь 200-тисячним угрупованням.

"А судячи з того, що угруповання військ може бути велике - до 200 тисяч. Якщо вони, звісно, зберуть 500 тисяч мобілізованих, то тоді вони можуть обрати два напрямки - Київ та Луцьк-Львів. Але судячи із заяв Данілова - ми готові до зустрічі. Очевидно, що колон вже не буде. Ми готові до зустрічі. Там все буде дуже серйозно", - сказав Жданов.

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Теги: Жданов, Росія, атакувати Луцьк, Львів
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