Активна лінія фронту становить 850 кілометрів, – Генштаб





Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє кореспондент



«Противник продовжує чинити опір, підтягує резерви, проводить мобілізацію. На сьогодні Україна продовжує стримувати ворога на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3390 км, у тому числі активна лінія фронту з агресором становить 850 км», – повідомив Громов.



За його словами, нинішнього тижня під час операцій Сил оборони відбулося 78 бойових зіткнень з ворогом. Триває черговий етап активних дій військових частин Сухопутних, Десантно-Штурмових військ за підтримки авіації Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших родів військ, а також підрозділами Нацгвардії, ДПСУ та інших складових сил оборони у Слобожанському операційному районі.



Громов також поінформував, що завдяки рішучості і професіоналізму українських воїнів наразі «вивільнено понад 1 тисячу кв. км української землі, встановлено контроль над понад 50 населеними пунктами».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України стримують російських загарбників на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3390 км, активна лінія фронту становить 850 км.Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал, повідомляє кореспондент Укрінформу. «Противник продовжує чинити опір, підтягує резерви, проводить мобілізацію. На сьогодні Україна продовжує стримувати ворога на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3390 км, у тому числі активна лінія фронту з агресором становить 850 км», – повідомив Громов.За його словами, нинішнього тижня під час операцій Сил оборони відбулося 78 бойових зіткнень з ворогом. Триває черговий етап активних дій військових частин Сухопутних, Десантно-Штурмових військ за підтримки авіації Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших родів військ, а також підрозділами Нацгвардії, ДПСУ та інших складових сил оборони у Слобожанському операційному районі.Громов також поінформував, що завдяки рішучості і професіоналізму українських воїнів наразі «вивільнено понад 1 тисячу кв. км української землі, встановлено контроль над понад 50 населеними пунктами».

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