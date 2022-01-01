30 вересня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження відзначають ексначальник ГУ НП України у Волинській області Петро Шпига (на фото) та колишній перший заступник Нововолинського міського голови Андрій Сторонський.
Також день народження 30 вересня в артиста Волинського народного хору, заслуженого артиста України Ярослава Дричика.
30 вересня іменини святкують жінки, які носять імена Віра, Надія, Любов та Софія.
Вітаємо усіх іменинників, а також бібліотекарів, перекладачів та бажаємо усім здоров’я, радості від життя та безмежного натхнення.
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Також день народження 30 вересня в артиста Волинського народного хору, заслуженого артиста України Ярослава Дричика.
30 вересня іменини святкують жінки, які носять імена Віра, Надія, Любов та Софія.
Вітаємо усіх іменинників, а також бібліотекарів, перекладачів та бажаємо усім здоров’я, радості від життя та безмежного натхнення.
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