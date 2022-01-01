У 5 областях України було чутно вибухи

У 5 областях України було чутно вибухи
Пізно ввечері четвера, 29 вересня, після оголошення повітряної тривоги у Черкаській області пролунав потужний вибух, Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Запоріжжі.

Звуки вибухів ввечері 29 вересня чутно в Одесі та в Миколаєві.

Зокрема в Одесі та області до цього була оголошена повітряна тривога.

"В Одесі чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного". У місті та області оголосили повітряну тривогу", – йдеться в короткій заяві.

"В Миколаєві пролунав гучний вибух", – повідомило місцеве видання "НикВести".

Перед цим видання писало про загрозу ударів дронами-камікадзе іранського виробництва на Миколаївщині, зокрема в районі Очакова.

Під вечір у Дніпрі пролунали кілька потужних вибухів, передає кореспондент ТСН.ua.

Зазначається, що було чутно 2 вибухи, один з них нагадував роботу ПВО. Після прильоту в Дніпрі почалася велика пожежа та піднімається стовп диму.

Також вибухи лунають у Запоріжжі, повідомляють місцеві пабліки.


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Теги: вибухи, Україна, повітряна тривога
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