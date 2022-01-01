На Харківщині загинув волинянин Віталій Турко

Віталій Турко.



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Вчора, 28 вересня, в результаті ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання, на території Харківської області загинув житель Любешева – розвідник взводу Турко Віталій Васильович, 1995 року народження.



Похорон Героя відбудеться завтра, 30 вересня. Детальну інформацію повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Боронячи незалежність та волю українського народу, загинув волинянинПро це інформує фейсбук-сторінка Любешівської громади.Вчора, 28 вересня, в результаті ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання, на території Харківської області загинув житель Любешева – розвідник взводу Турко Віталій Васильович, 1995 року народження.Похорон Героя відбудеться завтра, 30 вересня. Детальну інформацію повідомлять згодом.

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