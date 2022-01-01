На Харківщині загинув волинянин Віталій Турко

На Харківщині загинув волинянин Віталій Турко
Боронячи незалежність та волю українського народу, загинув волинянин Віталій Турко.

Про це інформує фейсбук-сторінка Любешівської громади.

Вчора, 28 вересня, в результаті ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання, на території Харківської області загинув житель Любешева – розвідник взводу Турко Віталій Васильович, 1995 року народження.

Похорон Героя відбудеться завтра, 30 вересня. Детальну інформацію повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.

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Теги: Турко, загинув, волинянин
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