В Україні повертають ДПА для учнів 4 та 9 класів





Про це



Так, Міносвіти запланувало ДПА у 2023 році для учнів не лише 11 класів, а й 4 та 9. Хіба що випускники шкіл складатимуть ДПА у формі ЗНО. Наказ уже підписав міністр Сергій Шкарлет.



Іспити учні 4 та 9 класів по завершенні навчального року 2022 – 2023 складатимуть іспити у своїх школах письмово.



Четвертокласники писатимуть іспити з української мови, математики та мови національної меншини чи корінного народу, якщо така вивчається. До слова, ДПА у четвертому класі учні пишуть лише задля моніторингу якості освіти школи.



Знання дев'ятикласників оцінюватимуть із чотирьох предметів. Обов'язково з української мови та математики, а також історії України або іноземної мови на вибір школи. Четвертим предметом буде історія України, іноземна мова біологія, географія, фізика, хімія на вибір.



Випускники одинадцятих класів складатимуть іспити у формі ЗНО. Для іспиту знань передбачені такі предмети:



• української мови,

• математики,

• історії України або іноземної мови,

• один із предметів на вибір: історію України, іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію;

• мову національної меншини або корінного народу, якщо така вивчається та була відповідна заява хоча б одного із батьків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українським школярам, які закінчують четвертий та дев'ятий класи, знову доведеться складати підсумкові успити. Їх проводитимуть у школах письмово.Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.Так, Міносвіти запланувало ДПА у 2023 році для учнів не лише 11 класів, а й 4 та 9. Хіба що випускники шкіл складатимуть ДПА у формі ЗНО. Наказ уже підписав міністрІспити учні 4 та 9 класів по завершенні навчального року 2022 – 2023 складатимуть іспити у своїх школах письмово.Четвертокласники писатимуть іспити з української мови, математики та мови національної меншини чи корінного народу, якщо така вивчається. До слова, ДПА у четвертому класі учні пишуть лише задля моніторингу якості освіти школи.Знання дев'ятикласників оцінюватимуть із чотирьох предметів. Обов'язково з української мови та математики, а також історії України або іноземної мови на вибір школи. Четвертим предметом буде історія України, іноземна мова біологія, географія, фізика, хімія на вибір.Випускники одинадцятих класів складатимуть іспити у формі ЗНО. Для іспиту знань передбачені такі предмети:• української мови,• математики,• історії України або іноземної мови,• один із предметів на вибір: історію України, іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію;• мову національної меншини або корінного народу, якщо така вивчається та була відповідна заява хоча б одного із батьків.

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