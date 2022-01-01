Росіяни обстріляли шість громад Сумщини: є загиблий
Сьогодні, 03:11
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли в області за 29 вересня. За день російські покидьки випустили по території області майже 200 мін та снарядів.
"Били ледь не по всьому кордону, по цивільним об’єктам на території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Есманської, Краснопільської, Середино-Будської територіальних громад та околиць села Юнаківка", - пише Живицький у своєму Telegram.
Як зазначив голова ОВА, росіяни стріляли зі ствольної артилерії, мінометів та САУ. В результаті одного з обстрілів, троє людей поранено, одна людина від важких ран загинула у лікарні.
Пошкоджені лінії електропередач та мережі Інтернет в ряді населених пунктів. Внаслідок обстрілу околиць села Павлівка пошкоджено 5 житлових будинків.
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"Били ледь не по всьому кордону, по цивільним об’єктам на території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Есманської, Краснопільської, Середино-Будської територіальних громад та околиць села Юнаківка", - пише Живицький у своєму Telegram.
Як зазначив голова ОВА, росіяни стріляли зі ствольної артилерії, мінометів та САУ. В результаті одного з обстрілів, троє людей поранено, одна людина від важких ран загинула у лікарні.
Пошкоджені лінії електропередач та мережі Інтернет в ряді населених пунктів. Внаслідок обстрілу околиць села Павлівка пошкоджено 5 житлових будинків.
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