Росіяни обстріляли шість громад Сумщини: є загиблий

Дмитро Живицький



"Били ледь не по всьому кордону, по цивільним об’єктам на території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Есманської, Краснопільської, Середино-Будської територіальних громад та околиць села Юнаківка", - пише Живицький у своєму Telegram.



Як зазначив голова ОВА, росіяни стріляли зі ствольної артилерії, мінометів та САУ. В результаті одного з обстрілів, троє людей поранено, одна людина від важких ран загинула у лікарні.



Пошкоджені лінії електропередач та мережі Інтернет в ряді населених пунктів. Внаслідок обстрілу околиць села Павлівка пошкоджено 5 житлових будинків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Сумської ОВА повідомив про обстріли в області за 29 вересня. За день російські покидьки випустили по території області майже 200 мін та снарядів."Били ледь не по всьому кордону, по цивільним об’єктам на території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Есманської, Краснопільської, Середино-Будської територіальних громад та околиць села Юнаківка", - пише Живицький у своєму Telegram.Як зазначив голова ОВА, росіяни стріляли зі ствольної артилерії, мінометів та САУ. В результаті одного з обстрілів, троє людей поранено, одна людина від важких ран загинула у лікарні.Пошкоджені лінії електропередач та мережі Інтернет в ряді населених пунктів. Внаслідок обстрілу околиць села Павлівка пошкоджено 5 житлових будинків.

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