Росіяни обстріляли шість громад Сумщини: є загиблий

Росіяни обстріляли шість громад Сумщини: є загиблий
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли в області за 29 вересня. За день російські покидьки випустили по території області майже 200 мін та снарядів.

"Били ледь не по всьому кордону, по цивільним об’єктам на території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Есманської, Краснопільської, Середино-Будської територіальних громад та околиць села Юнаківка", - пише Живицький у своєму Telegram.

Як зазначив голова ОВА, росіяни стріляли зі ствольної артилерії, мінометів та САУ. В результаті одного з обстрілів, троє людей поранено, одна людина від важких ран загинула у лікарні.

Пошкоджені лінії електропередач та мережі Інтернет в ряді населених пунктів. Внаслідок обстрілу околиць села Павлівка пошкоджено 5 житлових будинків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Сумщина, обстріли, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни обстріляли шість громад Сумщини: є загиблий
Сьогодні, 03:11
Активна лінія фронту становить 850 кілометрів, – Генштаб
Сьогодні, 02:00
Росія може атакувати Луцьк і Львів, – Жданов
Сьогодні, 00:21
30 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Супутник Притули» – в дії: добрі новини від ВолиньPost за 29 вересня
29 вересень, 23:29
Схожі новини
Росія знову обстріляла Сумщину з мінометів Росія знову обстріляла Сумщину з мінометів
04 липень, 12:33
Росія обстріляла Сумщину фосфорними снарядами Росія обстріляла Сумщину фосфорними снарядами
23 червень, 17:43
Російські окупанти обстріляли Сумщину снарядами, начиненими дротиками Російські окупанти обстріляли Сумщину снарядами, начиненими дротиками
30 травень, 19:00
Російський гелікоптер обстріляв Сумщину некерованими ракетами Російський гелікоптер обстріляв Сумщину некерованими ракетами
29 квітень, 17:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни обстріляли шість громад Сумщини: є загиблий
Сьогодні, 03:11
 0
Активна лінія фронту становить 850 кілометрів, – Генштаб
Сьогодні, 02:00
 0
Росія може атакувати Луцьк і Львів, – Жданов
Сьогодні, 00:21
 0
30 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Супутник Притули» – в дії: добрі новини від ВолиньPost за 29 вересня
29 вересень, 23:29
 0
Медіа
відео
1/8