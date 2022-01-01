У Луцьку відкрилась виставка порцеляни, доступна для людей з вадами зору. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку відкрилась виставка порцеляни, доступна для людей з вадами зору. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку 29 вересня презентували виставку "Мистецтво для всіх. Порцеляна". З частини експонатів зробили тактильні макети для відвідувачів з вадами зору.

Про це розповіла Суспільному завідувачка відділу етнографії краєзнавчого музею Людмила Мірошніченко.

Всього у виставці представили 150 предметів посуду та декору з порцеляни.

Першим, хто випробував тактильні макети із зображеннями посуду став лучанин Віталій Ткачук.

"Є люди, в яких уява працює краще, бо вони мали залишковий зір, а в мене його не було. Це дуже розвиває уяву. Коли я навчався у школі, то такої можливості не мав", – говорить чоловік.
У Луцьку відкрилась виставка порцеляни, доступна для людей з вадами зору. ФОТО. ВІДЕО

Оригінальний посуд, статуетки, створені у 19-20 століттях в стилі рококо, модерн, ар-деко, це – витвори мистецтва, які колись були у щоденному вжитку своїх господарів.

"Тут можна побачити західно-європейську кераміку, і японську, українську. Можливо хтось вважає це старовина і не модно, а, виявляється, їх до цього часу ще продукують, виробляють. Вони прикрашають обійстя, дипломатичні бенкети, на святкових подіях", – говорить завідувачка відділу етнографії.
У Луцьку відкрилась виставка порцеляни, доступна для людей з вадами зору. ФОТО. ВІДЕО

На виставці є кружка, яка належала родині сенаторки Олени Левчанівської, набір посуду з маєтку Липинських, що розташований у Затурцях.

Експозицію підготували спільно з Регіональним музеєм у Стальовій Волі. Польський музей представив 16 зображень посуду зі своєї колекції, виготовлених у стилі Ар Деко. Виставка діятиме протягом місяця.
У Луцьку відкрилась виставка порцеляни, доступна для людей з вадами зору. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: порцеляна, виставка, Луцьк
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