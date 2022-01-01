В Україні хочуть суттєво скоротити строк дії водійських посвідчень

В Україні хочуть суттєво скоротити строк дії водійських посвідчень
Уряд хоче скоротити строк дії водійських посвідчень. Пропонується встановити строк дії посвідчень водія від 5 до 10 років в залежності від категорії транспортного засобу (наразі 30 років).

Про це пише Авто24.

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» щодо імплементації законодавства», яким пропонується суттєво скоротити строк дії водійських посвідчень. Відповідне рішення урядовці схвалили напередодні.

За словами представника Верховної Ради у Кабінеті Міністрів Тараса Мельничука, законопроектом пропонується запровадити єдине типове посвідчення водія, що «відповідає європейським вимогам».

Також передбачено посилення дії принципу поступового доступу до керування транспортними засобами відповідних категорій. Встановлення строку дії посвідчень водія від 5 до 10 років залежить від категорій транспортних засобів. Проєктом також передбачається визначення основних вимог для допущення осіб до керування транспортними засобами тощо.

Наразі згідно з положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, посвідчення водія, видане особі вперше, дійсне протягом двох років з дня його видачі з обмеженим правом керування транспортним засобом. Постійне посвідчення водія відповідної категорії дійсне протягом 30 років з дати його видачі.


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Теги: посвідчення водія, строк дії
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