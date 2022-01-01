Анексія Росією захоплених територій: сьогодні відбудеться засідання РНБО





Про це він сказав в ефірі програми "Говорить Великий Львів" на телеканалі NTA, пише



"Завтра, я хотів би зауважити, що окрім засідання РНБО президент скликає Ставку верховного головнокомандувача. Після цього відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому будуть прийняті важливі, фундаментальні, я вважаю, рішення для нашої країни. Треба просто дочекатися до завтра, і ви всі буде поінформовані про те, про що говоритимуть члени РНБО на своєму засіданні", - сказав Данілов.



Також у секретаря РНБО запитали, якою буде реакція України, якщо буде офіційне оголошення від РФ про анексію українських територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.



"З цього приводу президент збирає засідання Ради національної безпеки і оборони. Якщо там (у Кремлі - УНІАН) будуть, не дай Боже, прийняті ті чи інші рішення, відповідь нашої країни буде миттєва", - наголосив Данілов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що завтра, 30 вересня, РНБО ухвалить фундаментальні рішення для України.Про це він сказав в ефірі програми "Говорить Великий Львів" на телеканалі NTA, пише УНІАН. "Завтра, я хотів би зауважити, що окрім засідання РНБО президент скликає Ставку верховного головнокомандувача. Після цього відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому будуть прийняті важливі, фундаментальні, я вважаю, рішення для нашої країни. Треба просто дочекатися до завтра, і ви всі буде поінформовані про те, про що говоритимуть члени РНБО на своєму засіданні", - сказав Данілов.Також у секретаря РНБО запитали, якою буде реакція України, якщо буде офіційне оголошення від РФ про анексію українських територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей."З цього приводу президент збирає засідання Ради національної безпеки і оборони. Якщо там (у Кремлі - УНІАН) будуть, не дай Боже, прийняті ті чи інші рішення, відповідь нашої країни буде миттєва", - наголосив Данілов.

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