Курс валют у Луцьку 30 вересня
Сьогодні, 09:24
30 вересня готівковий курс долара становить 41.90, продають його за 42.10.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.00, а продають за – 40.35.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.28, а продають – за 8,50.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.00, а продають за – 40.35.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.28, а продають – за 8,50.
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