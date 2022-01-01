ЗСУ за минулу добу ліквідували 500 окупантів, два винищувачі та 13 танків
Сьогодні, 09:50
За минулу добу Росія втратила у війні проти України близько 500 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.09 орієнтовно склали:
особового складу – 59 080 (+500) осіб ліквідовано;
танків – 2 338 (+13) од;
бойових броньованих машин – 4 932 (+23) од;
артилерійських систем – 1 391 (+6) од;
РСЗВ – 333 (+2) од;
засоби ППО – 176 (+1) од;
літаків – 264 (+2) од;
гелікоптерів – 225 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8);
крилаті ракети – 246 (+0);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 768 (+17) од;
спеціальна техніка – 131 (+0).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.09 орієнтовно склали:
особового складу – 59 080 (+500) осіб ліквідовано;
танків – 2 338 (+13) од;
бойових броньованих машин – 4 932 (+23) од;
артилерійських систем – 1 391 (+6) од;
РСЗВ – 333 (+2) од;
засоби ППО – 176 (+1) од;
літаків – 264 (+2) од;
гелікоптерів – 225 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8);
крилаті ракети – 246 (+0);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 768 (+17) од;
спеціальна техніка – 131 (+0).
Дані уточнюються.
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