ЗСУ за минулу добу ліквідували 500 окупантів, два винищувачі та 13 танків





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.09 орієнтовно склали:



особового складу – 59 080 (+500) осіб ліквідовано;

танків – 2 338 (+13) од;

бойових броньованих машин – 4 932 (+23) од;

артилерійських систем – 1 391 (+6) од;

РСЗВ – 333 (+2) од;

засоби ППО – 176 (+1) од;

літаків – 264 (+2) од;

гелікоптерів – 225 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8);

крилаті ракети – 246 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 768 (+17) од;

спеціальна техніка – 131 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Росія втратила у війні проти України близько 500 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.09 орієнтовно склали:особового складу – 59 080 (+500) осіб ліквідовано;танків – 2 338 (+13) од;бойових броньованих машин – 4 932 (+23) од;артилерійських систем – 1 391 (+6) од;РСЗВ – 333 (+2) од;засоби ППО – 176 (+1) од;літаків – 264 (+2) од;гелікоптерів – 225 (+1) од;БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8);крилаті ракети – 246 (+0);кораблі /катери – 15 (+0) од;автомобільної техніки та автоцистерн – 3 768 (+17) од;спеціальна техніка – 131 (+0).Дані уточнюються.

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