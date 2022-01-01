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В ISW оцінили імовірність участі Білорусі у війні проти України

В ISW оцінили імовірність участі Білорусі у війні проти України
В американському Інституті вивчення війни вважають малоймовірною безпосередню участь Білорусі у війні в Україні на боці Росії.

Про це йдеться у звіті ISW, пише Суспільне.

Аналітики інституту нагадали, що ГУР МОУ повідомило, що Білорусь готується розмістити до 20 тис. мобілізованих російських чоловіків у наявних цивільних приміщеннях, складах і покинутих сільськогосподарських об’єктах Білорусі, а моніторингова організація "Беларускі Гаюн" повідомила, що Росія доставила літаки Су-30 на аеродром Барановичі.

"Ці дані можуть свідчити про те, що Росія сподівається використовувати білоруські військові об’єкти та інфраструктуру для утримання та потенційного навчання новомобілізованих російських сил, але залишається вкрай малоймовірним, що це провідні показники неминучої участі Білорусі в Україні з боку Росії", — зазначили в ISW.

В Інституті посилаються на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України Олексія Громова про те, що немає жодних ознак формування російськими військами ударної групи для націлювання на північ України, що свідчить про те, що російські війська навряд чи використовуватимуть Білорусь як стартовий майданчик для наземних атак на Україну, попри повідомлення про скупчення військ і техніки в Білорусі.

"Ці повідомлення, швидше за все, свідчать про те, що президент Росії Володимир Путін продовжує використовувати свої відносини з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб використовувати білоруську землю для розвитку російського військового потенціалу", — йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що Лукашенко не може дозволити собі внутрішні наслідки втручання Білорусі в Україну.

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Теги: Росія, Україна, війна
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