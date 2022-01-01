На Волині бібліотекарі розносять книги по домівках читачів





Про це розповіла Любов Михальчук.



Зараз обслуговують 20 таких читачів із майже 2000, які записані у бібліотеку.



Перед тим як підготувати нову добірку книг для читачів бібліотекарі їм телефонують та узгоджують час, коли буде зручно прийти та побажання людей, – розповідає бібліотекарка Інна Мартинюк.



Підібравши книги та заповнивши формуляри, Інна Мартинюк йде у домівки ківерчан.



До оселі читачки Галини Борзової від бібліотеки п'ять кілометрів в обидва боки.



"Спочатку я сама ходила, а тепер уже вік, ноги болять. Історичні романи люблю читати. Про нашу Україну багато прочитала книжок, про голодомор, сучасну літературу", – говорить Галина Борзова.



У ківерчанки Марії Лис після інсульту погано працює рука. Книги з бібліотеки їй приносять додому. Каже: читає разом із чоловіком.



Послуга із доставки книг до дому в бібліотеці діє понад 10 років, – каже директорка Любов Михальчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Книгоношення, – так у Публічній бібліотеці Ківерцівської міськради називають послугу, коли бібліотекарі приносять літературу людям, яким за станом здоров’я важко ходити.Про це розповіла Суспільному директоркаЗараз обслуговують 20 таких читачів із майже 2000, які записані у бібліотеку.Перед тим як підготувати нову добірку книг для читачів бібліотекарі їм телефонують та узгоджують час, коли буде зручно прийти та побажання людей, – розповідає бібліотекаркаПідібравши книги та заповнивши формуляри, Інна Мартинюк йде у домівки ківерчан.До оселі читачки Галини Борзової від бібліотеки п'ять кілометрів в обидва боки."Спочатку я сама ходила, а тепер уже вік, ноги болять. Історичні романи люблю читати. Про нашу Україну багато прочитала книжок, про голодомор, сучасну літературу", – говорить Галина Борзова.У ківерчанкипісля інсульту погано працює рука. Книги з бібліотеки їй приносять додому. Каже: читає разом із чоловіком.Послуга із доставки книг до дому в бібліотеці діє понад 10 років, – каже директорка

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