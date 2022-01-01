На Волині бібліотекарі розносять книги по домівках читачів
Сьогодні, 10:45
Книгоношення, – так у Публічній бібліотеці Ківерцівської міськради називають послугу, коли бібліотекарі приносять літературу людям, яким за станом здоров’я важко ходити.
Про це розповіла Суспільному директорка Любов Михальчук.
Зараз обслуговують 20 таких читачів із майже 2000, які записані у бібліотеку.
Перед тим як підготувати нову добірку книг для читачів бібліотекарі їм телефонують та узгоджують час, коли буде зручно прийти та побажання людей, – розповідає бібліотекарка Інна Мартинюк.
Підібравши книги та заповнивши формуляри, Інна Мартинюк йде у домівки ківерчан.
До оселі читачки Галини Борзової від бібліотеки п'ять кілометрів в обидва боки.
"Спочатку я сама ходила, а тепер уже вік, ноги болять. Історичні романи люблю читати. Про нашу Україну багато прочитала книжок, про голодомор, сучасну літературу", – говорить Галина Борзова.
У ківерчанки Марії Лис після інсульту погано працює рука. Книги з бібліотеки їй приносять додому. Каже: читає разом із чоловіком.
Послуга із доставки книг до дому в бібліотеці діє понад 10 років, – каже директорка Любов Михальчук.
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Про це розповіла Суспільному директорка Любов Михальчук.
Зараз обслуговують 20 таких читачів із майже 2000, які записані у бібліотеку.
Перед тим як підготувати нову добірку книг для читачів бібліотекарі їм телефонують та узгоджують час, коли буде зручно прийти та побажання людей, – розповідає бібліотекарка Інна Мартинюк.
Підібравши книги та заповнивши формуляри, Інна Мартинюк йде у домівки ківерчан.
До оселі читачки Галини Борзової від бібліотеки п'ять кілометрів в обидва боки.
"Спочатку я сама ходила, а тепер уже вік, ноги болять. Історичні романи люблю читати. Про нашу Україну багато прочитала книжок, про голодомор, сучасну літературу", – говорить Галина Борзова.
У ківерчанки Марії Лис після інсульту погано працює рука. Книги з бібліотеки їй приносять додому. Каже: читає разом із чоловіком.
Послуга із доставки книг до дому в бібліотеці діє понад 10 років, – каже директорка Любов Михальчук.
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