З 1 жовтня Луцьком їздитиме два тролейбуси №3





Про це



Для зручності мешканців громади, аби вони могли доїхати на дачні масиви та міське кладовище у суботу, 1 жовтня, на маршруті № 3 “Лісництво - Гаразджа” працюватимуть два тролейбуси у дві зміни.



Нагадаємо, 28 вересня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 1 жовтня, на тролейбусному маршруті №3 працюватиме дві одиниці транспорту.Про це повідомили у міськраді.Для зручності мешканців громади, аби вони могли доїхати на дачні масиви та міське кладовище у суботу, 1 жовтня, на маршруті № 3 “Лісництво - Гаразджа” працюватимуть два тролейбуси у дві зміни.Нагадаємо, 28 вересня на Волині змінили час комендантської години. Тепер вона триватиме з 00.00 год. до 05.00 год.

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