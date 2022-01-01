З 1 жовтня Луцьком їздитиме два тролейбуси №3
Сьогодні, 11:12
У суботу, 1 жовтня, на тролейбусному маршруті №3 працюватиме дві одиниці транспорту.
Про це повідомили у міськраді.
Для зручності мешканців громади, аби вони могли доїхати на дачні масиви та міське кладовище у суботу, 1 жовтня, на маршруті № 3 “Лісництво - Гаразджа” працюватимуть два тролейбуси у дві зміни.
Нагадаємо, 28 вересня на Волині змінили час комендантської години. Тепер вона триватиме з 00.00 год. до 05.00 год.
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Про це повідомили у міськраді.
Для зручності мешканців громади, аби вони могли доїхати на дачні масиви та міське кладовище у суботу, 1 жовтня, на маршруті № 3 “Лісництво - Гаразджа” працюватимуть два тролейбуси у дві зміни.
Нагадаємо, 28 вересня на Волині змінили час комендантської години. Тепер вона триватиме з 00.00 год. до 05.00 год.
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