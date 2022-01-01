У громаді на Волині – п`ятиденна жалоба через загибель воїна Богдана Крикончука

Богдан Крикончук з села Глухи, що на Старовижівщині.



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"Боронячи Україну, загинув житель села Глухи Богдан Крикончук, 1979 року народження. Не стало сина, брата, чоловіка, батька трьох дітей. Щирі співчуття рідним у їхній невимовній скорботі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та час прибуття загиблого ГЕРОЯ та чину похорону повідомлять додатково.



У Дубечненській громаді оголошена п`ятиденна жалоба з 30 вересня по 4 жовтня. Відповідне розпорядження підписав голова громади Анатолій Костючик.



«У дні жалоби на території Дубечненської громади приспустити Державний Прапор України на адміністративних приміщеннях сільської ради, комунальних закладах та установах громади", - йдеться в розпорядженні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинувз села Глухи, що на Старовижівщині.Про це повідомили у Дубечненській громаді."Боронячи Україну, загинув житель села Глухи Богдан Крикончук, 1979 року народження. Не стало сина, брата, чоловіка, батька трьох дітей. Щирі співчуття рідним у їхній невимовній скорботі", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та час прибуття загиблого ГЕРОЯ та чину похорону повідомлять додатково.У Дубечненській громаді оголошена п`ятиденна жалоба з 30 вересня по 4 жовтня. Відповідне розпорядження підписав голова громади«У дні жалоби на території Дубечненської громади приспустити Державний Прапор України на адміністративних приміщеннях сільської ради, комунальних закладах та установах громади", - йдеться в розпорядженні.

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