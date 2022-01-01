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У громаді на Волині – п`ятиденна жалоба через загибель воїна Богдана Крикончука

У громаді на Волині – п`ятиденна жалоба через загибель воїна Богдана Крикончука
У бою з російськими окупантами загинув Богдан Крикончук з села Глухи, що на Старовижівщині.

Про це повідомили у Дубечненській громаді.

"Боронячи Україну, загинув житель села Глухи Богдан Крикончук, 1979 року народження. Не стало сина, брата, чоловіка, батька трьох дітей. Щирі співчуття рідним у їхній невимовній скорботі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час прибуття загиблого ГЕРОЯ та чину похорону повідомлять додатково.

У Дубечненській громаді оголошена п`ятиденна жалоба з 30 вересня по 4 жовтня. Відповідне розпорядження підписав голова громади Анатолій Костючик.

«У дні жалоби на території Дубечненської громади приспустити Державний Прапор України на адміністративних приміщеннях сільської ради, комунальних закладах та установах громади", - йдеться в розпорядженні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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