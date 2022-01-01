Окупанти – в котлі: ЗСУ майже закінчили оточення ворога в Лимані, – ISW
Сьогодні, 11:55
Російські окупанти терплять великі невдачі. Збройні Сили України практично закінчили оточення ворожих військ в Лимані.
Про котел для окупантів повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), пише УНІАН.
"Українські війська, ймовірно, практично завершили оточення російського угруповання в Лимані і перерізали критично важливі наземні комунікації, що підтримують російські війська в районі Дробишево-Лиман", - зазначено у звіті експертів.
Так, російські пропагандисти вже завили через те, що захисники України прорвали російську оборону в районі Ставок, в 10 кілометрах на північ від Лиману.. Крім цього, ЗСУ перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім маршрутом постачання і відходу для російських частин, що утримують лінію на захід від лиману. Окупанти і російські кореспонденти називали ситуацію "надзвичайно складною".
"Російські джерела також продовжували обговорювати українські контрнаступальні операції вздовж річки Оскол на північному сході Харківської області 29 вересня. Російський військовий блогер стверджував, що українські війська намагалися прорвати російську оборону поблизу Харківсько-Луганського кордону в невстановленому місці", - додали аналітики.
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Про котел для окупантів повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), пише УНІАН.
"Українські війська, ймовірно, практично завершили оточення російського угруповання в Лимані і перерізали критично важливі наземні комунікації, що підтримують російські війська в районі Дробишево-Лиман", - зазначено у звіті експертів.
Так, російські пропагандисти вже завили через те, що захисники України прорвали російську оборону в районі Ставок, в 10 кілометрах на північ від Лиману.. Крім цього, ЗСУ перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім маршрутом постачання і відходу для російських частин, що утримують лінію на захід від лиману. Окупанти і російські кореспонденти називали ситуацію "надзвичайно складною".
"Російські джерела також продовжували обговорювати українські контрнаступальні операції вздовж річки Оскол на північному сході Харківської області 29 вересня. Російський військовий блогер стверджував, що українські війська намагалися прорвати російську оборону поблизу Харківсько-Луганського кордону в невстановленому місці", - додали аналітики.
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