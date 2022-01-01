У «Дію» повернули штрафи за порушення ПДР
Сьогодні, 12:16
В застосунку “Дія” для власників авто знову доступні штрафи за порушення правил дорожнього руху.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"На ранковому дзвінку з командою щодо статусів розробки продуктів в Дії менеджер проєкту з автопослуг анонсувала, що в застосунок повернуті штрафи за порушення ПДР (автофіксація)", - зазначив Федоров.
Він підкреслив, що завжди тестує послуги, які запускаються, тому вже побачив свої штрафи-автофіксації за ПДР та виклав відповідне фото.
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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"На ранковому дзвінку з командою щодо статусів розробки продуктів в Дії менеджер проєкту з автопослуг анонсувала, що в застосунок повернуті штрафи за порушення ПДР (автофіксація)", - зазначив Федоров.
Він підкреслив, що завжди тестує послуги, які запускаються, тому вже побачив свої штрафи-автофіксації за ПДР та виклав відповідне фото.
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Сьогодні, 12:16
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