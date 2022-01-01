У «Дію» повернули штрафи за порушення ПДР





Про це Михайло Федоров.



"На ранковому дзвінку з командою щодо статусів розробки продуктів в Дії менеджер проєкту з автопослуг анонсувала, що в застосунок повернуті штрафи за порушення ПДР (автофіксація)", - зазначив Федоров.



Він підкреслив, що завжди тестує послуги, які запускаються, тому вже побачив свої штрафи-автофіксації за ПДР та виклав відповідне фото.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В застосунку “Дія” для власників авто знову доступні штрафи за порушення правил дорожнього руху.Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України"На ранковому дзвінку з командою щодо статусів розробки продуктів в Дії менеджер проєкту з автопослуг анонсувала, що в застосунок повернуті штрафи за порушення ПДР (автофіксація)", - зазначив Федоров.Він підкреслив, що завжди тестує послуги, які запускаються, тому вже побачив свої штрафи-автофіксації за ПДР та виклав відповідне фото.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію