ЗСУ показали, як окупанти втікають з Лиману. ВІДЕО

ЗСУ показали, як окупанти втікають з Лиману. ВІДЕО
У Сухопутних військах ЗСУ показали жалюгідну втечу росіян на Лиманському напрямку.

Відповідне відео показали у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

На ньому видно, як десятки окупантів намагаються врятуватися і тікають лісами на Лиманському напрямку на Донбасі. За попередніми оцінками, там окупанти могли опинитися в оточенні.

"На відео, ймовірно, "тактичне перегрупування" окупаційних військ на Лиманському напрямку", - йдеться в описі під відео.


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Теги: Лиман, ЗСУ
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