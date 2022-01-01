ЗСУ показали, як окупанти втікають з Лиману. ВІДЕО





Відповідне відео показали у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.



На ньому видно, як десятки окупантів намагаються врятуватися і тікають лісами на Лиманському напрямку на Донбасі. За попередніми оцінками, там



"На відео, ймовірно, "тактичне перегрупування" окупаційних військ на Лиманському напрямку", - йдеться в описі під відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Сухопутних військах ЗСУ показали жалюгідну втечу росіян на Лиманському напрямку.Відповідне відео показали у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.На ньому видно, як десятки окупантів намагаються врятуватися і тікають лісами на Лиманському напрямку на Донбасі. За попередніми оцінками, там окупанти могли опинитися в оточенні. "На відео, ймовірно, "тактичне перегрупування" окупаційних військ на Лиманському напрямку", - йдеться в описі під відео.

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