ЗСУ показали, як окупанти втікають з Лиману. ВІДЕО
Сьогодні, 13:28
У Сухопутних військах ЗСУ показали жалюгідну втечу росіян на Лиманському напрямку.
Відповідне відео показали у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.
На ньому видно, як десятки окупантів намагаються врятуватися і тікають лісами на Лиманському напрямку на Донбасі. За попередніми оцінками, там окупанти могли опинитися в оточенні.
"На відео, ймовірно, "тактичне перегрупування" окупаційних військ на Лиманському напрямку", - йдеться в описі під відео.
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Відповідне відео показали у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.
На ньому видно, як десятки окупантів намагаються врятуватися і тікають лісами на Лиманському напрямку на Донбасі. За попередніми оцінками, там окупанти могли опинитися в оточенні.
"На відео, ймовірно, "тактичне перегрупування" окупаційних військ на Лиманському напрямку", - йдеться в описі під відео.
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