Волинянин здобув «срібло» на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств

Волинянин здобув «срібло» на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств
Іван Пасич здобув срібну нагороду на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств.

Про це повідомили в управлінні молоді та спорту військово-цивільної адміністрації Волині.

В італійському місті Ліньяно-Сабб’ядоро з 27 вересня по 1 жовтня 2022 року проходить Чемпіонат Європи IMMAF 2022.

Волинський спортсмен Іван Пасич переміг італійця Самуеля Россі та здобув срібну медаль у категорії юнаки.

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Теги: волинянин, Пасич, змішані єдиноборства
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