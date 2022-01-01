Волинянин здобув «срібло» на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств

Іван Пасич здобув срібну нагороду на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств.



Про це



В італійському місті Ліньяно-Сабб’ядоро з 27 вересня по 1 жовтня 2022 року проходить Чемпіонат Європи IMMAF 2022.



Волинський спортсмен Іван Пасич переміг італійця Самуеля Россі та здобув срібну медаль у категорії юнаки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! здобув срібну нагороду на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств.Про це повідомили в управлінні молоді та спорту військово-цивільної адміністрації Волині.В італійському місті Ліньяно-Сабб’ядоро з 27 вересня по 1 жовтня 2022 року проходить Чемпіонат Європи IMMAF 2022.Волинський спортсмен Іван Пасич переміг італійцята здобув срібну медаль у категорії юнаки.

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