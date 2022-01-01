Волинянин здобув «срібло» на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств
Сьогодні, 12:30
Іван Пасич здобув срібну нагороду на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств.
Про це повідомили в управлінні молоді та спорту військово-цивільної адміністрації Волині.
В італійському місті Ліньяно-Сабб’ядоро з 27 вересня по 1 жовтня 2022 року проходить Чемпіонат Європи IMMAF 2022.
Волинський спортсмен Іван Пасич переміг італійця Самуеля Россі та здобув срібну медаль у категорії юнаки.
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Про це повідомили в управлінні молоді та спорту військово-цивільної адміністрації Волині.
В італійському місті Ліньяно-Сабб’ядоро з 27 вересня по 1 жовтня 2022 року проходить Чемпіонат Європи IMMAF 2022.
Волинський спортсмен Іван Пасич переміг італійця Самуеля Россі та здобув срібну медаль у категорії юнаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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