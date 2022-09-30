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Норвегія заявила про готовність закрити кордон для росіян

Норвегія заявила про готовність закрити кордон для росіян
Норвегія за прикладом Фінляндії може ввести заборону на в'їзд до країни за туристичними візами для громадян Росії.

Про це заявила міністр юстиції Емілі Енгер Мель, пише "Європейська правда" з посиланням на NRK.

"У разі необхідності ми швидко закриємо кордон, і зміни можуть відбутися в найкоротші терміни", - сказала Мель, додавши, що порівняно з Фінляндією до Норвегії прибуває мало людей, і тут ситуація інша.

Наразі замість закриття кордону буде запроваджено посилення охорони і готовності на кордоні в прикордонному муніципалітеті Сьор-Варангер.

За даними норвезької влади, на прикордонному пункті Сторског рух сьогодні нижчий, ніж на початку тижня.

Норвезька влада посилила можливість отримання туристичних віз ще в травні, після подвоєння кількості заяв про надання притулку від російських громадян.

"Сторског - наш єдиний прикордонний пункт із Росією. Ми ведемо тісний діалог із поліцією і митницею щодо подій на кордоні і ретельно перевіряємо всіх, хто прибуває", - сказала Мель.

З неділі до четверга цього тижня кордон із Росії до Норвегії перетнула 1481 особа. За даними поліції, у переважної більшості з них були туристичні візи, видані іншими країнами Шенгенської зони.

Нагадаємо, Фінляндія з 30 вересня закрила в'їзд для громадян Росії за туристичними візами.

Ппротягом 19-25 вересня до країн Європейського Союзу з боку Росії в’їхали 66 тисяч росіян, що на 30% більше, ніж тижнем раніше – сплеск припав на оголошення російською владою так званої часткової мобілізації.

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Теги: Росія, Україна, війна
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