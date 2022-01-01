У Сирниках знайшли чоловіка, який пішов по гриби і не повернувся

Хруся Сергія Петровича, 28 липня 1983 року народження, жителя смт Рокині.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Нагадаємо, чоловік 4 вересня 2022 року



Як розповіли у поліції, чоловіка знайшов співробітник кримінальної поліції Луцького РУП у селі Сирники.



Наразі життю та здоров'ю Сергія Хруся нічого не загрожує. За даними правоохоронців, він весь цей час перебував у знайомих.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановили місцезнаходження безвісти зниклого громадянина28 липня 1983 року народження, жителя смт Рокині.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Нагадаємо, чоловік 4 вересня 2022 року пішов у ліс в селі Сирники Луцького району по гриби і не повернувся . Після цього його розшукували.Як розповіли у поліції, чоловіка знайшов співробітник кримінальної поліції Луцького РУП у селі Сирники.Наразі життю та здоров'ю Сергія Хруся нічого не загрожує. За даними правоохоронців, він весь цей час перебував у знайомих.

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