У Сирниках знайшли чоловіка, який пішов по гриби і не повернувся

У Сирниках знайшли чоловіка, який пішов по гриби і не повернувся
Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановили місцезнаходження безвісти зниклого громадянина Хруся Сергія Петровича, 28 липня 1983 року народження, жителя смт Рокині.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, чоловік 4 вересня 2022 року пішов у ліс в селі Сирники Луцького району по гриби і не повернувся. Після цього його розшукували.

Як розповіли у поліції, чоловіка знайшов співробітник кримінальної поліції Луцького РУП у селі Сирники.

Наразі життю та здоров'ю Сергія Хруся нічого не загрожує. За даними правоохоронців, він весь цей час перебував у знайомих.



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Теги: розшук, пішов по гриби, знайшли чоловіка
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Коментарі 2
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Він що-дебіл, неповносправний? Захотів-подівся!!! Це повний капець! Нема слів! А ми ще говоримо про якихось рашистів недороблених, без мозгів. Тут своїх, недалеких, хватає!!!
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Він і є дебіл. І люди, в яких він перебував, теж потребують кваліфікованого психіатра.
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