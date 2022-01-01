У Сирниках знайшли чоловіка, який пішов по гриби і не повернувся
Сьогодні, 14:52
Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановили місцезнаходження безвісти зниклого громадянина Хруся Сергія Петровича, 28 липня 1983 року народження, жителя смт Рокині.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, чоловік 4 вересня 2022 року пішов у ліс в селі Сирники Луцького району по гриби і не повернувся. Після цього його розшукували.
Як розповіли у поліції, чоловіка знайшов співробітник кримінальної поліції Луцького РУП у селі Сирники.
Наразі життю та здоров'ю Сергія Хруся нічого не загрожує. За даними правоохоронців, він весь цей час перебував у знайомих.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, чоловік 4 вересня 2022 року пішов у ліс в селі Сирники Луцького району по гриби і не повернувся. Після цього його розшукували.
Як розповіли у поліції, чоловіка знайшов співробітник кримінальної поліції Луцького РУП у селі Сирники.
Наразі життю та здоров'ю Сергія Хруся нічого не загрожує. За даними правоохоронців, він весь цей час перебував у знайомих.
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Коментарі 2
Він що-дебіл, неповносправний? Захотів-подівся!!! Це повний капець! Нема слів! А ми ще говоримо про якихось рашистів недороблених, без мозгів. Тут своїх, недалеких, хватає!!!
Він і є дебіл. І люди, в яких він перебував, теж потребують кваліфікованого психіатра.
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