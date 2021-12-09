Хотів сигарет: у Луцьку чоловік під час повітряної тривоги розбив вітрину кіоску. ФОТО

Хотів сигарет: у Луцьку чоловік під час повітряної тривоги розбив вітрину кіоску. ФОТО
У Луцьку на розі вулиць Гордіюк та Кравчука чоловік розбив вітрину кіоску, поки він був зачинений під час повітряної тривоги. Порушника затримали правоохоронці.

Про це пише Волинь Online.

Чоловік виправдовувався, що вчинив так не навмисно, а просто хотів сигарет та просив його відпустити. Згодом він намагався вирватися із авто поліцейських, заявляв, що готовий оплатити збитки,а потім погрожував правоохоронцям.
Хотів сигарет: у Луцьку чоловік під час повітряної тривоги розбив вітрину кіоску. ФОТО

Продавчиня кіоску розповіла, що чоловік просто йшов вулицею під час повітряної тривоги, підійшов до кіоску та розбив вітрину. Вона звернулася із заявою про це до правоохоронців.

Чоловіка відвезуть у відділок поліції.
Хотів сигарет: у Луцьку чоловік під час повітряної тривоги розбив вітрину кіоску. ФОТО
Хотів сигарет: у Луцьку чоловік під час повітряної тривоги розбив вітрину кіоску. ФОТО

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Теги: Луцьк, кіоск, розбив вітрину
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