Хотів сигарет: у Луцьку чоловік під час повітряної тривоги розбив вітрину кіоску. ФОТО





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Чоловік виправдовувався, що вчинив так не навмисно, а просто хотів сигарет та просив його відпустити. Згодом він намагався вирватися із авто поліцейських, заявляв, що готовий оплатити збитки,а потім погрожував правоохоронцям.



Продавчиня кіоску розповіла, що чоловік просто йшов вулицею під час повітряної тривоги, підійшов до кіоску та розбив вітрину. Вона звернулася із заявою про це до правоохоронців.



Чоловіка відвезуть у відділок поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на розі вулиць Гордіюк та Кравчука чоловік розбив вітрину кіоску, поки він був зачинений під час повітряної тривоги. Порушника затримали правоохоронці.Про це пише Волинь Online. Чоловік виправдовувався, що вчинив так не навмисно, а просто хотів сигарет та просив його відпустити. Згодом він намагався вирватися із авто поліцейських, заявляв, що готовий оплатити збитки,а потім погрожував правоохоронцям.Продавчиня кіоску розповіла, що чоловік просто йшов вулицею під час повітряної тривоги, підійшов до кіоску та розбив вітрину. Вона звернулася із заявою про це до правоохоронців.Чоловіка відвезуть у відділок поліції.

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