На проспекті Перемоги у Луцьку встановлюють нове огородження: рух ускладнений

На проспекті Перемоги у Луцьку встановлюють нове огородження: рух ускладнений
На проспекті Перемоги у Луцьку робітники замінюють старе огородження біля дороги на нове. Турнікети будуть встановлювати по обидва боки вулиці.

Про це розповів Суспільному керівник дільниці підрядної фірми Володимир Шевчук.

Майстри замінили вже 120 секцій загорожі.

"Вони оцинковані, вони не будуть так ржавіти, вони будуть стояти нормально", – додав він. Попередній паркан прослужив орієнтовно 20 років.

Через заміну огородження на шляхопроводі від проспекту Соборності утворився затор. Це створило незручності для водіїв та пасажирів, – каже водій маршрутки Роман.
На проспекті Перемоги у Луцьку встановлюють нове огородження: рух ускладнений

"Аби в суботу, чи вихідний день якийсь робили цей ремонт. А в час пік з самого ранку гляньте, скільки машин. Хвилин 10 вже простояв, може більше", – додав керманич.
На проспекті Перемоги у Луцьку встановлюють нове огородження: рух ускладнений

Зі слів керівника дільниці Володимира Шевчука, робітники змушені часткового перекривати рух дорогою, аби замінити турнікети.

"Чим більше даємо місця для водіїв, ти гірша ситуація. Або дві смуги повністю відкривати, або одну. Півтори не можна, бо починається хаос. Сьогодні маємо закінчити", – зазначив комунальник.


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Теги: Луцьк, огородження
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Коментарі 1
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А тротуари ремонтувати не треба??? огорожа( ще досить міцна) комусь очі муляла???чи треба гроші відмити????
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