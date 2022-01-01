На проспекті Перемоги у Луцьку встановлюють нове огородження: рух ускладнений





Про це розповів



Майстри замінили вже 120 секцій загорожі.



"Вони оцинковані, вони не будуть так ржавіти, вони будуть стояти нормально", – додав він. Попередній паркан прослужив орієнтовно 20 років.



Через заміну огородження на шляхопроводі від проспекту Соборності утворився затор. Це створило незручності для водіїв та пасажирів, – каже водій маршрутки Роман.



"Аби в суботу, чи вихідний день якийсь робили цей ремонт. А в час пік з самого ранку гляньте, скільки машин. Хвилин 10 вже простояв, може більше", – додав керманич.



Зі слів керівника дільниці Володимира Шевчука, робітники змушені часткового перекривати рух дорогою, аби замінити турнікети.



"Чим більше даємо місця для водіїв, ти гірша ситуація. Або дві смуги повністю відкривати, або одну. Півтори не можна, бо починається хаос. Сьогодні маємо закінчити", – зазначив комунальник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Перемоги у Луцьку робітники замінюють старе огородження біля дороги на нове. Турнікети будуть встановлювати по обидва боки вулиці.Про це розповів Суспільному керівник дільниці підрядної фірми Володимир Шевчук.Майстри замінили вже 120 секцій загорожі."Вони оцинковані, вони не будуть так ржавіти, вони будуть стояти нормально", – додав він. Попередній паркан прослужив орієнтовно 20 років.Через заміну огородження на шляхопроводі від проспекту Соборності утворився затор. Це створило незручності для водіїв та пасажирів, – каже водій маршрутки"Аби в суботу, чи вихідний день якийсь робили цей ремонт. А в час пік з самого ранку гляньте, скільки машин. Хвилин 10 вже простояв, може більше", – додав керманич.Зі слів керівника дільниці, робітники змушені часткового перекривати рух дорогою, аби замінити турнікети."Чим більше даємо місця для водіїв, ти гірша ситуація. Або дві смуги повністю відкривати, або одну. Півтори не можна, бо починається хаос. Сьогодні маємо закінчити", – зазначив комунальник.

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