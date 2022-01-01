Путін назвав умову для переговорів

Володимир Путін після оголошення анексії українських територій запропонував Києву "сісти за стіл переговорів". Однак виключив будь-який діалог щодо Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.



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"Ми закликаємо Київський режим негайно припинити вогонь та повернутися за стіл переговорів. Ми до цього готові, про це неодноразово було сказано. Але вибір у Донецьку, Луганську, Запоріжжі та Херсоні обговорювати не будемо. Він зроблений. Росія його не зрадить", - заявив Путін.



Глава Кремля вважає фейкові результати "референдумів" нібито воєвиявленням самих жителів територій цих чотирьох областей.



"Київ має з повагою ставитися до вибору "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей, тільки таким може бути шлях до миру", - каже Путін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент РФпісля оголошення анексії українських територій запропонував Києву "сісти за стіл переговорів". Однак виключив будь-який діалог щодо Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час виступу в Кремлі."Ми закликаємо Київський режим негайно припинити вогонь та повернутися за стіл переговорів. Ми до цього готові, про це неодноразово було сказано. Але вибір у Донецьку, Луганську, Запоріжжі та Херсоні обговорювати не будемо. Він зроблений. Росія його не зрадить", - заявив Путін.Глава Кремля вважає фейкові результати "референдумів" нібито воєвиявленням самих жителів територій цих чотирьох областей."Київ має з повагою ставитися до вибору "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей, тільки таким може бути шлях до миру", - каже Путін.

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