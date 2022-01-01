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Росіяни обстріляли Вовчанськ: є загиблі. ФОТО

Росіяни обстріляли Вовчанськ: є загиблі. ФОТО
Правоохоронці задокументували факт артилерійського обстрілу деокупованого Вовчанську з боку Росії. Внаслідок удару окупантів є загиблі та поранені.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

"Окупанти здійснили артилерійський обстріл деокупованого міста Вовчанськ, що розташований поруч з кордоном РФ", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліцейських, снаряди влучили в квартиру багатоповерхівки у центрі міста. Також був пошкоджений приватний будинок.
Росіяни обстріляли Вовчанськ: є загиблі. ФОТО

Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, тому поліцейські відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Росіяни обстріляли Вовчанськ: є загиблі. ФОТО

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Теги: Вовчанськ, обстріли, РФ
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