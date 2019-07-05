У Луцьку на очисних спорудах ремонтують відстійники





Про це



Ці відстійники, на жаль, не ремонтувалися жодного разу із часу їхнього будівництва у 70-х роках. Однак зараз міська рада знайшла можливості для їхнього капітального відновлення.



Ремонт трьох радіальних відстійників дозволить перевести на них процес очищення стоків у той час, коли інші об’єкти в системі будуть проходити етапи реконструкції, передбачені міжнародним проєктом, що фінансується Європейським Інвестиційним Банком.



У підсумку вдасться проводити роботи з модернізації очисних споруд і водночас повноцінно приймати стоки та експлуатувати систему очищення стічних вод.



Роботи виконуються коштом інвестиційної програми КП «Луцькводоканал». Загальна вартість робіт – більше 4 млн грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На міських очисних спорудах триває реконструкція трьох радіальних відстійників – незамінних елементів очищення стоків, які потрапляють на очисні споруди з усього Луцька.Про це повідомили у Луцькраді.Ці відстійники, на жаль, не ремонтувалися жодного разу із часу їхнього будівництва у 70-х роках. Однак зараз міська рада знайшла можливості для їхнього капітального відновлення.Ремонт трьох радіальних відстійників дозволить перевести на них процес очищення стоків у той час, коли інші об’єкти в системі будуть проходити етапи реконструкції, передбачені міжнародним проєктом, що фінансується Європейським Інвестиційним Банком.У підсумку вдасться проводити роботи з модернізації очисних споруд і водночас повноцінно приймати стоки та експлуатувати систему очищення стічних вод.Роботи виконуються коштом інвестиційної програми КП «Луцькводоканал». Загальна вартість робіт – більше 4 млн грн.

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