У Луцьку на очисних спорудах ремонтують відстійники

У Луцьку на очисних спорудах ремонтують відстійники
На міських очисних спорудах триває реконструкція трьох радіальних відстійників – незамінних елементів очищення стоків, які потрапляють на очисні споруди з усього Луцька.

Про це повідомили у Луцькраді.

Ці відстійники, на жаль, не ремонтувалися жодного разу із часу їхнього будівництва у 70-х роках. Однак зараз міська рада знайшла можливості для їхнього капітального відновлення.

Ремонт трьох радіальних відстійників дозволить перевести на них процес очищення стоків у той час, коли інші об’єкти в системі будуть проходити етапи реконструкції, передбачені міжнародним проєктом, що фінансується Європейським Інвестиційним Банком.

У підсумку вдасться проводити роботи з модернізації очисних споруд і водночас повноцінно приймати стоки та експлуатувати систему очищення стічних вод.

Роботи виконуються коштом інвестиційної програми КП «Луцькводоканал». Загальна вартість робіт – більше 4 млн грн.
У Луцьку на очисних спорудах ремонтують відстійники

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: очисні споруди, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хотів сигарет: у Луцьку чоловік під час повітряної тривоги розбив вітрину кіоску. ФОТО
Сьогодні, 15:06
У Сирниках знайшли чоловіка, який пішов по гриби і не повернувся
Сьогодні, 14:52
У Луцьку на очисних спорудах ремонтують відстійники
Сьогодні, 14:22
Норвегія заявила про готовність закрити кордон для росіян
Сьогодні, 13:40
ЗСУ показали, як окупанти втікають з Лиману. ВІДЕО
Сьогодні, 13:28
Схожі новини
Проблема смороду у Луцьку: показали, що приміські села не мають нормальних очисних споруд Проблема смороду у Луцьку: показали, що приміські села не мають нормальних очисних споруд
05 липень, 2019, 15:37
Щоб не смерділо: біля Луцька хочуть почистити очисні споруди Щоб не смерділо: біля Луцька хочуть почистити очисні споруди
24 квітень, 2019, 13:16
У Луцьку хочуть модернізувати очисні споруди водоканалу У Луцьку хочуть модернізувати очисні споруди водоканалу
17 липень, 2018, 12:53
На проспекті Перемоги у Луцьку встановлюють нове огородження: рух ускладнений На проспекті Перемоги у Луцьку встановлюють нове огородження: рух ускладнений
Сьогодні, 15:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На проспекті Перемоги у Луцьку встановлюють нове огородження: рух ускладнений
Сьогодні, 15:45
 0
Росіяни обстріляли Вовчанськ: є загиблі. ФОТО
Сьогодні, 15:34
 0
Хотів сигарет: у Луцьку чоловік під час повітряної тривоги розбив вітрину кіоску. ФОТО
Сьогодні, 15:06
 0
У Сирниках знайшли чоловіка, який пішов по гриби і не повернувся
Сьогодні, 14:52
 0
У Луцьку на очисних спорудах ремонтують відстійники
Сьогодні, 14:22
 0
Медіа
відео
1/8