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Обстріл цивільної колони біля Запоріжжя: кількість загиблих зросла. ФОТО

Обстріл цивільної колони біля Запоріжжя: кількість загиблих зросла. ФОТО
Росія вдарила ракетами на околиці Запоріжжя в колону цивільних людей, які хотіли поїхати на окуповану територію. Кількість загиблих зросла до 25 людей.

Про це повідомили в ОФісі Генпрокурора.

Також заявляють, що є близько 50 поранених. За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Обстріл цивільної колони біля Запоріжжя: кількість загиблих зросла. ФОТО

За даними слідства, 30 вересня 2022 року близько 7:30 збройні сили країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, нанесли ракетний удар по Запоріжжю. Було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону із мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку.

Наразі відомо про 25 загиблих та близько 50 поранених, серед потерпілих діти.
Обстріл цивільної колони біля Запоріжжя: кількість загиблих зросла. ФОТО
Обстріл цивільної колони біля Запоріжжя: кількість загиблих зросла. ФОТО

Обстріл цивільної колони біля Запоріжжя: кількість загиблих зросла. ФОТО
Обстріл цивільної колони біля Запоріжжя: кількість загиблих зросла. ФОТО
Обстріл цивільної колони біля Запоріжжя: кількість загиблих зросла. ФОТО

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Теги: Запоріжжя, обстріл цивільної колони, загиблі
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