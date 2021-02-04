Обстріл цивільної колони біля Запоріжжя: кількість загиблих зросла. ФОТО
Сьогодні, 12:02
Росія вдарила ракетами на околиці Запоріжжя в колону цивільних людей, які хотіли поїхати на окуповану територію. Кількість загиблих зросла до 25 людей.
Про це повідомили в ОФісі Генпрокурора.
Також заявляють, що є близько 50 поранених. За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 30 вересня 2022 року близько 7:30 збройні сили країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, нанесли ракетний удар по Запоріжжю. Було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону із мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку.
Наразі відомо про 25 загиблих та близько 50 поранених, серед потерпілих діти.
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Про це повідомили в ОФісі Генпрокурора.
Також заявляють, що є близько 50 поранених. За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 30 вересня 2022 року близько 7:30 збройні сили країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, нанесли ракетний удар по Запоріжжю. Було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону із мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку.
Наразі відомо про 25 загиблих та близько 50 поранених, серед потерпілих діти.
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