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Росія завдала ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя: 23 людини загинули

Росія завдала ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя: 23 людини загинули
Росія вдарила ракетами на околиці Запоріжжя в колону цивільних людей, які хотіли поїхати на окуповану територію: є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух .

"Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру.

Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу.

Є загиблі та поранені. На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.
Росія завдала ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя: 23 людини загинули

Згодом Олександр Старух повідомив, що станом на 9.28 30 вересня відомо про 23 загиблих та 28 поранених. Всі цивільні люди.

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Теги: Росія, Україна, війна
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