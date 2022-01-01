Росія завдала ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя: 23 людини загинули





Про це Олександр Старух .



"Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру.



Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу.



Є загиблі та поранені. На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.



Згодом Олександр Старух повідомив, що станом на 9.28 30 вересня відомо про 23 загиблих та 28 поранених. Всі цивільні люди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вдарила ракетами на околиці Запоріжжя в колону цивільних людей, які хотіли поїхати на окуповану територію: є загиблі та поранені.Про це повідомив голова Запорізької ОВА"Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру.Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу.Є загиблі та поранені. На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.Згодом Олександр Старух повідомив, що станом на 9.28 30 вересня відомо про 23 загиблих та 28 поранених. Всі цивільні люди.

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