На блокпосту біля Луцька син хотів «відмазати» батька-водія, у якого не було страхового полісу

Учора, 29 вересня, близько 21 години на одному з блокпостів поблизу смт. Цумань поліцейські зупинили для перевірки автомобіль Nissan Qashqai. Вони виявили, що у водія відсутній страховий поліс на авто, що передбачає адміністративну відповідальність.Про це розповідають у пресслужбі поліції Волині.Аби не складали адміністративний протокол, син правопорушника спробував вирішити питання на місці та запропонував поліцейським грошові кошти, які згодом і надав, попри їхні попередження про відповідальність.На місце події відразу викликали слідчо-оперативну групу для документування факту надання неправомірної вигоди та вилучення наданих банкнот.За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі. Разом з цим, на водія Nissan поліцейські склали протокол про адміністративну відповідальність за ч. 1 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.