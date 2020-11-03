На блокпосту біля Луцька син хотів «відмазати» батька-водія, у якого не було страхового полісу
Сьогодні, 11:29
Учора, 29 вересня, близько 21 години на одному з блокпостів поблизу смт. Цумань поліцейські зупинили для перевірки автомобіль Nissan Qashqai. Вони виявили, що у водія відсутній страховий поліс на авто, що передбачає адміністративну відповідальність.
Про це розповідають у пресслужбі поліції Волині.
Аби не складали адміністративний протокол, син правопорушника спробував вирішити питання на місці та запропонував поліцейським грошові кошти, які згодом і надав, попри їхні попередження про відповідальність.
На місце події відразу викликали слідчо-оперативну групу для документування факту надання неправомірної вигоди та вилучення наданих банкнот.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі. Разом з цим, на водія Nissan поліцейські склали протокол про адміністративну відповідальність за ч. 1 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Про це розповідають у пресслужбі поліції Волині.
Аби не складали адміністративний протокол, син правопорушника спробував вирішити питання на місці та запропонував поліцейським грошові кошти, які згодом і надав, попри їхні попередження про відповідальність.
На місце події відразу викликали слідчо-оперативну групу для документування факту надання неправомірної вигоди та вилучення наданих банкнот.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі. Разом з цим, на водія Nissan поліцейські склали протокол про адміністративну відповідальність за ч. 1 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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