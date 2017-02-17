На Волині рятувальники відбуксирували вантажівку. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Для надання допомоги виїхали рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира, які пожежною автоцистерною за допомогою тросу витягнули автомобіль на безпечну ділянку дороги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 30-го вересня на трасі поблизу села П'ятидні Володимирського району застряг вантажний автомобіль.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Для надання допомоги виїхали рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира, які пожежною автоцистерною за допомогою тросу витягнули автомобіль на безпечну ділянку дороги.

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