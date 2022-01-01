Пацієнта луцького реабілітаційного центру «Ренесанс» вбили

Пацієнта луцького реабілітаційного центру «Ренесанс» вбили
У Луцьку в реабілітаційному центрі «Ренесанс», що розташований на вулиці Володимирській, днями помер пацієнт. Наразі відомо, що поліція розслідує цю справу як умисне вбивство.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, чоловік 1949 року народження помер у середу, 28 вересня. Тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Наразі відомо, що поліцейські провели слідчо-оперативні заходи та встановили, що 31-річний чоловік, який перебував на лікуванні у цьому ж центрі, задушив потерпілого через неприязні відносини.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику оголосили про підозру у скоєнні умисного вбивства та затримали в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вбивство, Ренесанс, реабілітаційний центр, пацієнт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині рятувальники відбуксирували вантажівку. ФОТО
Сьогодні, 10:55
На Волині бібліотекарі розносять книги по домівках читачів
Сьогодні, 10:45
Пацієнта луцького реабілітаційного центру «Ренесанс» вбили
Сьогодні, 10:19
В ISW оцінили імовірність участі Білорусі у війні проти України
Сьогодні, 10:18
ЗСУ за минулу добу ліквідували 500 окупантів, два винищувачі та 13 танків
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
У скандальному реабілітаційному центрі «Ренесанс» у Луцьку помер пацієнт У скандальному реабілітаційному центрі «Ренесанс» у Луцьку помер пацієнт
29 вересень, 18:03
На Херсонщині вбили нардепа-зрадника Ковальова, – ЗМІ На Херсонщині вбили нардепа-зрадника Ковальова, – ЗМІ
29 серпень, 04:34
Волинянин випадково вистрілив у свою падчерку з мисливської рушниці: жінка померла у «швидкій» Волинянин випадково вистрілив у свою падчерку з мисливської рушниці: жінка померла у «швидкій»
24 серпень, 10:33
Лучанин отримав 7 років в'язниці за вбивство знайомого Лучанин отримав 7 років в'язниці за вбивство знайомого
22 серпень, 18:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З 1 жовтня Луцьком їздитиме два тролейбуси №3
Сьогодні, 11:12
 0
На Волині рятувальники відбуксирували вантажівку. ФОТО
Сьогодні, 10:55
 0
На Волині бібліотекарі розносять книги по домівках читачів
Сьогодні, 10:45
 0
Пацієнта луцького реабілітаційного центру «Ренесанс» вбили
Сьогодні, 10:19
 0
В ISW оцінили імовірність участі Білорусі у війні проти України
Сьогодні, 10:18
 0
Медіа
відео
1/8