Пацієнта луцького реабілітаційного центру «Ренесанс» вбили

У Луцьку в реабілітаційному центрі «Ренесанс», що розташований на вулиці Володимирській, днями помер пацієнт. Наразі відомо, що поліція розслідує цю справу як умисне вбивство.Про церозповіли у секторі комунікації поліції Волині.Нагадаємо,. Тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.Наразі відомо, що поліцейські провели слідчо-оперативні заходи та встановили, що 31-річний чоловік, який перебував на лікуванні у цьому ж центрі, задушив потерпілого через неприязні відносини.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.Зловмиснику оголосили про підозру у скоєнні умисного вбивства та затримали в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.