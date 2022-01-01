Пацієнта луцького реабілітаційного центру «Ренесанс» вбили
Сьогодні, 10:19
У Луцьку в реабілітаційному центрі «Ренесанс», що розташований на вулиці Володимирській, днями помер пацієнт. Наразі відомо, що поліція розслідує цю справу як умисне вбивство.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, чоловік 1949 року народження помер у середу, 28 вересня. Тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.
Наразі відомо, що поліцейські провели слідчо-оперативні заходи та встановили, що 31-річний чоловік, який перебував на лікуванні у цьому ж центрі, задушив потерпілого через неприязні відносини.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Зловмиснику оголосили про підозру у скоєнні умисного вбивства та затримали в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, чоловік 1949 року народження помер у середу, 28 вересня. Тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.
Наразі відомо, що поліцейські провели слідчо-оперативні заходи та встановили, що 31-річний чоловік, який перебував на лікуванні у цьому ж центрі, задушив потерпілого через неприязні відносини.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Зловмиснику оголосили про підозру у скоєнні умисного вбивства та затримали в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.
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