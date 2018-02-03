На Миколаївщині ЗСУ збили два російських літаки Су-25





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"29 вересня, близько 17:00 години, в Баштанському районі Миколаївщини воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російських штурмовики Су-25", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У небі над Миколаївською областю збито два російських штурмових літаки Су-25.Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook."29 вересня, близько 17:00 години, в Баштанському районі Миколаївщини воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російських штурмовики Су-25", - йдеться у повідомленні.

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