На Миколаївщині ЗСУ збили два російських літаки Су-25
Сьогодні, 04:35
У небі над Миколаївською областю збито два російських штурмових літаки Су-25.
Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.
"29 вересня, близько 17:00 години, в Баштанському районі Миколаївщини воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російських штурмовики Су-25", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.
"29 вересня, близько 17:00 години, в Баштанському районі Миколаївщини воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російських штурмовики Су-25", - йдеться у повідомленні.
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