У Центральному парку Луцька зарибнили канали коропом

У Центральному парку Луцька зарибнили канали коропом
У меліоративні канали у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку випустили 240 кілограмів коропа.

Про це інформує Луцька міська рада.

У воду випустили одно та дворічних мальків.

Як зазначили в міській раді, рибу для зариблення меліоративних каналів не купували. Мальків безкоштовно надав один із підприємців обласного центру.

Випущені у канали мальки, кажуть в міськраді, мають очистити воду природнім шляхом, а також запобігти появі ряски та забрудненню води рослинністю.


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Теги: зарибнення, Луцьк
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