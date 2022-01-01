У Центральному парку Луцька зарибнили канали коропом
Сьогодні, 13:48
У меліоративні канали у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку випустили 240 кілограмів коропа.
Про це інформує Луцька міська рада.
У воду випустили одно та дворічних мальків.
Як зазначили в міській раді, рибу для зариблення меліоративних каналів не купували. Мальків безкоштовно надав один із підприємців обласного центру.
Випущені у канали мальки, кажуть в міськраді, мають очистити воду природнім шляхом, а також запобігти появі ряски та забрудненню води рослинністю.
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Про це інформує Луцька міська рада.
У воду випустили одно та дворічних мальків.
Як зазначили в міській раді, рибу для зариблення меліоративних каналів не купували. Мальків безкоштовно надав один із підприємців обласного центру.
Випущені у канали мальки, кажуть в міськраді, мають очистити воду природнім шляхом, а також запобігти появі ряски та забрудненню води рослинністю.
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