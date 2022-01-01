У Центральному парку Луцька зарибнили канали коропом





Про це



У воду випустили одно та дворічних мальків.



Як зазначили в міській раді, рибу для зариблення меліоративних каналів не купували. Мальків безкоштовно надав один із підприємців обласного центру.



Випущені у канали мальки, кажуть в міськраді, мають очистити воду природнім шляхом, а також запобігти появі ряски та забрудненню води рослинністю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У меліоративні канали у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку випустили 240 кілограмів коропа.Про це інформує Луцька міська рада.У воду випустили одно та дворічних мальків.Як зазначили в міській раді, рибу для зариблення меліоративних каналів не купували. Мальків безкоштовно надав один із підприємців обласного центру.Випущені у канали мальки, кажуть в міськраді, мають очистити воду природнім шляхом, а також запобігти появі ряски та забрудненню води рослинністю.

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