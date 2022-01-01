На Волині досі розшукують двох безвісти зниклих людей. ФОТО

На Волині досі розшукують двох безвісти зниклих людей. ФОТО
Поліція Волині досі розшукує Ніну Згоранець та Сергія Хруся.

Про це інформує пресслужба відомства.

Згоранець Ніна Степанівна, народилася 1945 року і мешкає у селі Хорохорин, що у Луцькому районі. Жінка 24 вересня близько 13:00 вийшла з дому та не повернулася.

Прикмети: на вигляд 77 років, зріст 170 см, середньої тілобудови, волосся сиве.

Була одягнена: у халат як на фото, куртку жовтого кольору, брюки темного кольору, коричневі чоботи.

Особливі прикмети: має проблеми із пам’яттю, погано орієнтується в просторі, швидкий темп ходьби, не притаманний віку.

На Волині досі розшукують двох безвісти зниклих людей. ФОТО


Хрусь Сергій Петрович народився 28 липня 1983 року народження і мешкав у смт Рокині.

За інформацією, чоловік 4 вересня 2022 року пішов у ліс в селі Сирники Луцького району по гриби і не повернувся.

Його прикмети: на вигляд 40 років, зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся русе, борода чорного кольору.

Був одягнений: у зелену клітчату сорочку, чорні штани, коричневі черевики.

На Волині досі розшукують двох безвісти зниклих людей. ФОТО


«Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу волинянку, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 066-419-49-12, 050-232-82-42 або 102», – наголошують у поліції.




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Теги: Розшук, поліція Волинь, зникла людина
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