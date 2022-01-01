На Волині досі розшукують двох безвісти зниклих людей. ФОТО

Ніну Згоранець та Сергія Хруся.



Про це інформує пресслужба відомства.



Згоранець Ніна Степанівна, народилася 1945 року і мешкає у селі Хорохорин, що у Луцькому районі. Жінка 24 вересня близько 13:00



Прикмети: на вигляд 77 років, зріст 170 см, середньої тілобудови, волосся сиве.



Була одягнена: у халат як на фото, куртку жовтого кольору, брюки темного кольору, коричневі чоботи.



Особливі прикмети: має проблеми із пам’яттю, погано орієнтується в просторі, швидкий темп ходьби, не притаманний віку.







Хрусь Сергій Петрович народився 28 липня 1983 року народження і мешкав у смт Рокині.



За інформацією, чоловік 4 вересня 2022 року



Його прикмети: на вигляд 40 років, зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся русе, борода чорного кольору.



Був одягнений: у зелену клітчату сорочку, чорні штани, коричневі черевики.







«Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу волинянку, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 066-419-49-12, 050-232-82-42 або 102», – наголошують у поліції.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція Волині досі розшукуєтаПро це інформує пресслужба відомства.Згоранець Ніна Степанівна, народилася 1945 року і мешкає у селі Хорохорин, що у Луцькому районі. Жінка 24 вересня близько 13:00 вийшла з дому та не повернулася : на вигляд 77 років, зріст 170 см, середньої тілобудови, волосся сиве.: у халат як на фото, куртку жовтого кольору, брюки темного кольору, коричневі чоботи.: має проблеми із пам’яттю, погано орієнтується в просторі, швидкий темп ходьби, не притаманний віку.Хрусь Сергій Петрович народився 28 липня 1983 року народження і мешкав у смт Рокині.За інформацією, чоловік 4 вересня 2022 року пішов у ліс в селі Сирники Луцького району по гриби і не повернувся. : на вигляд 40 років, зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся русе, борода чорного кольору.: у зелену клітчату сорочку, чорні штани, коричневі черевики.«Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу волинянку, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 066-419-49-12, 050-232-82-42 або 102», – наголошують у поліції.

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