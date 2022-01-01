Відбувся черговий обмін полоненими: Україна повернула шістьох людей





Про це Андрій Єрмак.



"Ще більше наших - вдома. Відбувся черговий обмін полоненими. Ми повернули 6 наших людей - чотирьох морпіхів та двох цивільних.



Офіцери - Булахов Олексій та Костенко Микола. Солдати - Герасименко Людмила та Іван Земляной. Цивільні - Андруша Вікторія та Майборода Яна", - написав він.



У кожного з них - своя історія. Наприклад, Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО.



Відомо, що Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.



Єрмак також додав, що обміни продовжуються, і подякував Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Цього місяця Україна повернула 235 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відбувся черговий обмін полоненими. В Україну повернулися чотири морпіхи та двоє цивільних.Про це повідомляє керівник Офісу президента України"Ще більше наших - вдома. Відбувся черговий обмін полоненими. Ми повернули 6 наших людей - чотирьох морпіхів та двох цивільних.Офіцери -та. Солдати -та. Цивільні -та", - написав він.У кожного з них - своя історія. Наприклад, Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО.Відомо, що Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.Єрмак також додав, що обміни продовжуються, і подякував Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Цього місяця Україна повернула 235 людей.

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