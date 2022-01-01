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Якщо РФ застосує ядерну зброю, НАТО може вдарити ракетами та авіацією, – глава МЗС Польщі

Якщо РФ застосує ядерну зброю, НАТО може вдарити ракетами та авіацією, – глава МЗС Польщі
НАТО може вдарити по РФ ракетами та авіацією, якщо вона застосує ядерну зброю проти України, причому "не обов’язково з української території".

Про це міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау заявив в інтерв’ю RMF FM, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, у разі можливого ядерного удару Росії по Україні, відповідь країн НАТО, ймовірно, "звелаcя б до загальноприйнятої відповіді в Україні" і була б такою, якою її представив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він зазначив, що за такого сценарію не можна виключати введення військ НАТО на територію України, проте "це не буде необхідною процедурою", оскільки можуть застосовуватися звичайні озброєння - авіація чи ракети, причому "не обов'язково з української території".

Салліван раніше заявляв, що США безпосередньо, в приватному порядку, на дуже високому рівні повідомили Кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, що Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче.

Рау також зазначав, що якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, Північноатлантичний альянс не повинен бити по ній у відповідь такою ж зброєю масового ураження, проте відповідь НАТО із "звичайних" озброєнь "має бути нищівною" для армії країни-окупанта.

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Теги: Росія, Україна, війна
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