В Росії уже мобілізували понад 100 тисяч військових, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 15:37
В українському Генштабі повідомили, що в Росії від початку оголошення мобілізації уже призвали 100 тисяч осіб.
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, пише Українська правда.
"В Росії після оголошення часткової мобілізації активно триває призов військовозобов’язаних. На теперішній час уже призвано понад 100 тисяч із оголошених 300 тисяч осіб. Ми розуміємо, що оголошена цифра в 300 тисяч – не кінцева. Найбільш імовірно, що чисельність відмобілізованих буде значно більша", - йдеться в повідомленні.
Громов також зауважив, що мобілізація в Росії розпочалася не 21 вересня, а раніше. Інформація від полонених свідчить, що відмобілізованих у вересні відправляли на фронт менше ніж через тиждень без підготовки і злагодження.
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Про це на брифінгу повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, пише Українська правда.
"В Росії після оголошення часткової мобілізації активно триває призов військовозобов’язаних. На теперішній час уже призвано понад 100 тисяч із оголошених 300 тисяч осіб. Ми розуміємо, що оголошена цифра в 300 тисяч – не кінцева. Найбільш імовірно, що чисельність відмобілізованих буде значно більша", - йдеться в повідомленні.
Громов також зауважив, що мобілізація в Росії розпочалася не 21 вересня, а раніше. Інформація від полонених свідчить, що відмобілізованих у вересні відправляли на фронт менше ніж через тиждень без підготовки і злагодження.
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