 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

В Росії уже мобілізували понад 100 тисяч військових, – Генштаб ЗСУ

В Росії уже мобілізували понад 100 тисяч військових, – Генштаб ЗСУ
В українському Генштабі повідомили, що в Росії від початку оголошення мобілізації уже призвали 100 тисяч осіб.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, пише Українська правда.

"В Росії після оголошення часткової мобілізації активно триває призов військовозобов’язаних. На теперішній час уже призвано понад 100 тисяч із оголошених 300 тисяч осіб. Ми розуміємо, що оголошена цифра в 300 тисяч – не кінцева. Найбільш імовірно, що чисельність відмобілізованих буде значно більша", - йдеться в повідомленні.

Громов також зауважив, що мобілізація в Росії розпочалася не 21 вересня, а раніше. Інформація від полонених свідчить, що відмобілізованих у вересні відправляли на фронт менше ніж через тиждень без підготовки і злагодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Біля Бахмута вбили командира «вагнерівців»
Сьогодні, 16:45
Зеленський скликає 30 вересня термінове засідання Ради нацбезпеки
Сьогодні, 16:10
Нелюдські умови та молитви на стінах: на Харківщині виявили ще одну катівню. ВІДЕО
Сьогодні, 15:20
Якщо РФ застосує ядерну зброю, НАТО може вдарити ракетами та авіацією, – глава МЗС Польщі
Сьогодні, 15:05
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський скликає 30 вересня термінове засідання Ради нацбезпеки
Сьогодні, 16:10
У Луцьку патрульні допомогли розшукати 11-річного хлопчика, який пішов на тренування і не повернувся додому
Сьогодні, 15:40
В Росії уже мобілізували понад 100 тисяч військових, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 15:37
Нелюдські умови та молитви на стінах: на Харківщині виявили ще одну катівню. ВІДЕО
Сьогодні, 15:20
Якщо РФ застосує ядерну зброю, НАТО може вдарити ракетами та авіацією, – глава МЗС Польщі
Сьогодні, 15:05
Схожі новини
Біля Бахмута вбили командира «вагнерівців» Біля Бахмута вбили командира «вагнерівців»
Сьогодні, 16:45
Зеленський скликає 30 вересня термінове засідання Ради нацбезпеки Зеленський скликає 30 вересня термінове засідання Ради нацбезпеки
Сьогодні, 16:10
Нелюдські умови та молитви на стінах: на Харківщині виявили ще одну катівню. ВІДЕО Нелюдські умови та молитви на стінах: на Харківщині виявили ще одну катівню. ВІДЕО
Сьогодні, 15:20
Якщо РФ застосує ядерну зброю, НАТО може вдарити ракетами та авіацією, – глава МЗС Польщі Якщо РФ застосує ядерну зброю, НАТО може вдарити ракетами та авіацією, – глава МЗС Польщі
Сьогодні, 15:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля Бахмута вбили командира «вагнерівців»
Сьогодні, 16:45
 0
Зеленський скликає 30 вересня термінове засідання Ради нацбезпеки
Сьогодні, 16:10
 0
У Луцьку патрульні допомогли розшукати 11-річного хлопчика, який пішов на тренування і не повернувся додому
Сьогодні, 15:40
 0
В Росії уже мобілізували понад 100 тисяч військових, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 15:37
 0
Нелюдські умови та молитви на стінах: на Харківщині виявили ще одну катівню. ВІДЕО
Сьогодні, 15:20
 0
Медіа
відео
1/8