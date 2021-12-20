У Луцьку патрульні допомогли розшукати 11-річного хлопчика, який пішов на тренування і не повернувся додому

Волинські патрульні розшукали та повернули матері зниклого сина.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора ввечері, 28 вересня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що 11-річний хлопчик не повернувся додому.Оперативно прибувши на місце події, патрульні зустрілися зі схвильованою жінкою, яка розповіла, що син пішов на тренування, яке вже закінчилось, але його й досі немає. На телефонні дзвінки не відповідає. У друзів та родичів дитини теж немає, а у спортивному клубі повідомили, що дитина покинула їхнє приміщення.Патрульніта, передали орієнтування усім екіпажам та розпочали пошуки. Охоронці порядку опитали перехожих на місці, де востаннє був хлопчик. Останні повідомили, що бачили його у маршрутці №3. Патрульні відстежили трек маршрутного транспортного засобу і виявили дитину на вулиці Чернишевського.Вже невдовзі інспектори розшукали згубу та відвезли батькам. І з родиною провели профілактичну бесіду. Батьки щиро подякували інспекторам за оперативність і професійні дії."Друзі, будьте уважними до своїх рідних та, якщо трапилося так, що хтось із них загубився, одразу телефонуйте на лінію 102", - наголошують у патрульній поліції.