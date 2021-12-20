У Луцьку патрульні допомогли розшукати 11-річного хлопчика, який пішов на тренування і не повернувся додому
Сьогодні, 15:40
Волинські патрульні розшукали та повернули матері зниклого сина.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора ввечері, 28 вересня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що 11-річний хлопчик не повернувся додому.
Оперативно прибувши на місце події, патрульні зустрілися зі схвильованою жінкою, яка розповіла, що син пішов на тренування, яке вже закінчилось, але його й досі немає. На телефонні дзвінки не відповідає. У друзів та родичів дитини теж немає, а у спортивному клубі повідомили, що дитина покинула їхнє приміщення.
Патрульні Микола Косинський та Юрій Денисюк, передали орієнтування усім екіпажам та розпочали пошуки. Охоронці порядку опитали перехожих на місці, де востаннє був хлопчик. Останні повідомили, що бачили його у маршрутці №3. Патрульні відстежили трек маршрутного транспортного засобу і виявили дитину на вулиці Чернишевського.
Вже невдовзі інспектори розшукали згубу та відвезли батькам. І з родиною провели профілактичну бесіду. Батьки щиро подякували інспекторам за оперативність і професійні дії.
"Друзі, будьте уважними до своїх рідних та, якщо трапилося так, що хтось із них загубився, одразу телефонуйте на лінію 102", - наголошують у патрульній поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора ввечері, 28 вересня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що 11-річний хлопчик не повернувся додому.
Оперативно прибувши на місце події, патрульні зустрілися зі схвильованою жінкою, яка розповіла, що син пішов на тренування, яке вже закінчилось, але його й досі немає. На телефонні дзвінки не відповідає. У друзів та родичів дитини теж немає, а у спортивному клубі повідомили, що дитина покинула їхнє приміщення.
Патрульні Микола Косинський та Юрій Денисюк, передали орієнтування усім екіпажам та розпочали пошуки. Охоронці порядку опитали перехожих на місці, де востаннє був хлопчик. Останні повідомили, що бачили його у маршрутці №3. Патрульні відстежили трек маршрутного транспортного засобу і виявили дитину на вулиці Чернишевського.
Вже невдовзі інспектори розшукали згубу та відвезли батькам. І з родиною провели профілактичну бесіду. Батьки щиро подякували інспекторам за оперативність і професійні дії.
"Друзі, будьте уважними до своїх рідних та, якщо трапилося так, що хтось із них загубився, одразу телефонуйте на лінію 102", - наголошують у патрульній поліції.
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