Біля Бахмута вбили командира «вагнерівців»
Сьогодні, 16:45
В Україні ліквідовано командира ПВК "Вагнера" 41-річного Олексія Нагіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на волонтерську розслідувальну спільносту InformNapalm.
Як пишуть у Telegram-каналі, посилаючись на низку інформаційних ресурсів, 20 вересня біля Бахмута було вбили 41-річного командира штурмового загону ПВК "Вагнера" Олексія Нагіна, на прізвисько "Терек".
Нагін, за даними InformNapalm, був "ветераном" бойових дій у Чечні, Грузії, на Донбасі, Сирії та Лівії.
За свої "заслуги" був нагороджений трьома орденами мужності, платиновою зіркою героя ПВК "Вагнера", медалями "За відвагу" та "За захист Криму". Також Нагін "відзначений" звання героя Росії, так званих "ДНР" та "ЛНР".
Як повідомлялося, російський бізнесмен Євген Пригожин підтвердив свою причетність до створення ПВК "Вагнера", яка брала участь у бойових діях у Сирії та в Україні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні воюють приблизно 4,5-5 тисяч найманців "групи Вагнера". Їх використовують для штурмових дій на Донбасі.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на волонтерську розслідувальну спільносту InformNapalm.
Як пишуть у Telegram-каналі, посилаючись на низку інформаційних ресурсів, 20 вересня біля Бахмута було вбили 41-річного командира штурмового загону ПВК "Вагнера" Олексія Нагіна, на прізвисько "Терек".
Нагін, за даними InformNapalm, був "ветераном" бойових дій у Чечні, Грузії, на Донбасі, Сирії та Лівії.
За свої "заслуги" був нагороджений трьома орденами мужності, платиновою зіркою героя ПВК "Вагнера", медалями "За відвагу" та "За захист Криму". Також Нагін "відзначений" звання героя Росії, так званих "ДНР" та "ЛНР".
Як повідомлялося, російський бізнесмен Євген Пригожин підтвердив свою причетність до створення ПВК "Вагнера", яка брала участь у бойових діях у Сирії та в Україні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні воюють приблизно 4,5-5 тисяч найманців "групи Вагнера". Їх використовують для штурмових дій на Донбасі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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