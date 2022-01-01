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На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей мобілізували майже всіх чоловіків, – ГУР

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей мобілізували майже всіх чоловіків, – ГУР
На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей мобілізоване майже все чоловіче населення.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

“Ми бачимо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей майже все чоловіче населення мобілізоване. За нашою оцінкою, після анексії Росією окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, там теж оголосять мобілізацію”, – заявив в “The Guardian” представник ГУР МО України.

За словами Вадима Скібіцького, завдання України полягає в тому, щоб завдати найбільших втрат Росії на полі бою, що разом із санкціями та політичною ізоляцією матиме вплив на російську економіку та суспільство.

Також, представник воєнної розвідки України назвав загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України “дуже високою”.

“Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи”, – зазначив представник воєнної розвідки України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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