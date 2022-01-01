На Харківщині загинув захисник з Волині Володимир Редькович
Сьогодні, 17:37
У бою з російськими окупантами загинув Володимир Редькович з села Велимче, що на Ратнівщині.
Про це повідомила голова Велимченської громади Анастасія Павлович.
"28 вересня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту Незалежності України в районі населеного пункту Горобіївка Харківської області загинув 29-річний захисник, чудовий син, відважний воїн - молодший сержант ЗСУ Редькович Володимир Васильович. Володимир в 2014 році пройшов все пекло війни, а з перших днів повномаштабного вторгнення без вагань став на захист рідної землі", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.
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Про це повідомила голова Велимченської громади Анастасія Павлович.
"28 вересня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту Незалежності України в районі населеного пункту Горобіївка Харківської області загинув 29-річний захисник, чудовий син, відважний воїн - молодший сержант ЗСУ Редькович Володимир Васильович. Володимир в 2014 році пройшов все пекло війни, а з перших днів повномаштабного вторгнення без вагань став на захист рідної землі", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.
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