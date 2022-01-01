На Харківщині загинув захисник з Волині Володимир Редькович

Володимир Редькович з села Велимче, що на Ратнівщині.



Про це Анастасія Павлович.



"28 вересня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту Незалежності України в районі населеного пункту Горобіївка Харківської області загинув 29-річний захисник, чудовий син, відважний воїн - молодший сержант ЗСУ Редькович Володимир Васильович. Володимир в 2014 році пройшов все пекло війни, а з перших днів повномаштабного вторгнення без вагань став на захист рідної землі", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинувз села Велимче, що на Ратнівщині.Про це повідомила голова Велимченської громади"28 вересня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту Незалежності України в районі населеного пункту Горобіївка Харківської області загинув 29-річний захисник, чудовий син, відважний воїн - молодший сержант ЗСУ Редькович Володимир Васильович. Володимир в 2014 році пройшов все пекло війни, а з перших днів повномаштабного вторгнення без вагань став на захист рідної землі", - йдеться в повідомленні.

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