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На Харківщині загинув захисник з Волині Володимир Редькович

На Харківщині загинув захисник з Волині Володимир Редькович
У бою з російськими окупантами загинув Володимир Редькович з села Велимче, що на Ратнівщині.

Про це повідомила голова Велимченської громади Анастасія Павлович.

"28 вересня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту Незалежності України в районі населеного пункту Горобіївка Харківської області загинув 29-річний захисник, чудовий син, відважний воїн - молодший сержант ЗСУ Редькович Володимир Васильович. Володимир в 2014 році пройшов все пекло війни, а з перших днів повномаштабного вторгнення без вагань став на захист рідної землі", - йдеться в повідомленні.
На Харківщині загинув захисник з Волині Володимир Редькович

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.




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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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