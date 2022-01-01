У Луцьку на проспекті Перемоги – масштабна ДТП. ФОТО

Сьогодні, 29 вересня, патрульним надійшло повідомлення про масштабну ДТП на проспекті Перемоги у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події інспектори встановили, що керманич автомобіля Renault не обрав безпечної швидкості руху і не дотримався безпечної дистанції. В результаті чого скоїв зіткнення з транспортним засобом марки Toyota, який рухався попереду та автомобілем Audi, який рухався в попутному напрямку, в крайній правій смузі.Внаслідок зіткнення транспортний засіб марки Toyota виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем Газ, який був припаркований та обгороджений попереджувальними конусами.На винуватця автопригоди поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.