Зеленський скликає 30 вересня термінове засідання Ради нацбезпеки

Володимир Зеленський на п’ятницю, 30 вересня, скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.



Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, пише



"Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.



У четвер в Кремлі заявили, що в п’ятницю відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентна п’ятницю, 30 вересня, скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.Про це повідомив прессекретар президента, пише Українська правда "Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.У четвер в Кремлі заявили, що в п’ятницю відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій".

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