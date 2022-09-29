Зеленський скликає 30 вересня термінове засідання Ради нацбезпеки
Сьогодні, 16:10
Президент Володимир Зеленський на п’ятницю, 30 вересня, скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.
Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, пише Українська правда.
"Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.
У четвер в Кремлі заявили, що в п’ятницю відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій".
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Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, пише Українська правда.
"Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.
У четвер в Кремлі заявили, що в п’ятницю відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій".
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