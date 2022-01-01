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Нелюдські умови та молитви на стінах: на Харківщині виявили ще одну катівню. ВІДЕО

Нелюдські умови та молитви на стінах: на Харківщині виявили ще одну катівню. ВІДЕО
Правоохоронці виявили чергову катівню окупантів на території одного з підприємств. Криміналісти, вибухотехніки та слідчі Національної поліції разом із прокурорами проводять слідчі дії у місті Вовчанськ Харківської області.

Про це повідомляє Національна поліція.

Встановлено, що на території одного з підприємств росіяни влаштували в’язницю та катівню для місцевих мешканців, які не підтримували окупантів та відмовлялися з ними співпрацювати.

Як розповідають свідки, в одній камері приблизно на 12 квадратних метрів військові РФ утримували від 20 до 40 людей.

Зараз на місці виявлення катівні працюють поліцейські разом із прокуратурою. Основне завдання – вилучення слідової інформації та доказів вчинення злочинів військовими РФ.

У приміщенні виявлено інструменти для катувань, зашморги, хомути тощо. Встановлено, що в цьому місці окупанти нещадно били незаконно ув’язнених, катували електричним струмом, виривали нігті та ламали пальці. На стінах катівні із нелюдськими умовами утримання зафіксовано дати перебування людей. Більше того – хтось із в’язнів викарбував в одній із камер молитву.

Тож поліцейські працюють із місцевим населенням, яке перебувало в окупації, та встановлюють потерпілих, яких окупанти незаконно утримували в приміщенні катівні-в’язниці.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нелюдські умови та молитви на стінах: на Харківщині виявили ще одну катівню. ВІДЕО

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Теги: Росія, Україна, війна
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