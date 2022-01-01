Нелюдські умови та молитви на стінах: на Харківщині виявили ще одну катівню. ВІДЕО
Сьогодні, 15:20
Правоохоронці виявили чергову катівню окупантів на території одного з підприємств. Криміналісти, вибухотехніки та слідчі Національної поліції разом із прокурорами проводять слідчі дії у місті Вовчанськ Харківської області.
Про це повідомляє Національна поліція.
Встановлено, що на території одного з підприємств росіяни влаштували в’язницю та катівню для місцевих мешканців, які не підтримували окупантів та відмовлялися з ними співпрацювати.
Як розповідають свідки, в одній камері приблизно на 12 квадратних метрів військові РФ утримували від 20 до 40 людей.
Зараз на місці виявлення катівні працюють поліцейські разом із прокуратурою. Основне завдання – вилучення слідової інформації та доказів вчинення злочинів військовими РФ.
У приміщенні виявлено інструменти для катувань, зашморги, хомути тощо. Встановлено, що в цьому місці окупанти нещадно били незаконно ув’язнених, катували електричним струмом, виривали нігті та ламали пальці. На стінах катівні із нелюдськими умовами утримання зафіксовано дати перебування людей. Більше того – хтось із в’язнів викарбував в одній із камер молитву.
Тож поліцейські працюють із місцевим населенням, яке перебувало в окупації, та встановлюють потерпілих, яких окупанти незаконно утримували в приміщенні катівні-в’язниці.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Національна поліція.
Встановлено, що на території одного з підприємств росіяни влаштували в’язницю та катівню для місцевих мешканців, які не підтримували окупантів та відмовлялися з ними співпрацювати.
Як розповідають свідки, в одній камері приблизно на 12 квадратних метрів військові РФ утримували від 20 до 40 людей.
Зараз на місці виявлення катівні працюють поліцейські разом із прокуратурою. Основне завдання – вилучення слідової інформації та доказів вчинення злочинів військовими РФ.
У приміщенні виявлено інструменти для катувань, зашморги, хомути тощо. Встановлено, що в цьому місці окупанти нещадно били незаконно ув’язнених, катували електричним струмом, виривали нігті та ламали пальці. На стінах катівні із нелюдськими умовами утримання зафіксовано дати перебування людей. Більше того – хтось із в’язнів викарбував в одній із камер молитву.
Тож поліцейські працюють із місцевим населенням, яке перебувало в окупації, та встановлюють потерпілих, яких окупанти незаконно утримували в приміщенні катівні-в’язниці.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Біля Бахмута вбили командира «вагнерівців»
Сьогодні, 16:45
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку патрульні допомогли розшукати 11-річного хлопчика, який пішов на тренування і не повернувся додому
Сьогодні, 15:40
Нелюдські умови та молитви на стінах: на Харківщині виявили ще одну катівню. ВІДЕО
Сьогодні, 15:20
Якщо РФ застосує ядерну зброю, НАТО може вдарити ракетами та авіацією, – глава МЗС Польщі
Сьогодні, 15:05
Що подарувати найкращій подрузі: ідеї найкращих сюрпризів*
Сьогодні, 14:38
Медіа