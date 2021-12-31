Що подарувати найкращій подрузі: ідеї найкращих сюрпризів*

Що подарувати найкращій подрузі: ідеї найкращих сюрпризів*
Свято подружки — день, до якого готується не лише вона, а й всі, кому вона небайдужа. Якщо ви у списку цих людей, то повинні розуміти, як важливо завчасно готувати презенти.

Багато з вас погодяться, що дуже добре отримувати від винуватця свята wish-list із заздалегідь приготованим списком бажань. І останнім часом це стає все більш популярним, оскільки допомагає уникнути небажаних подарунків і значно економить час гостям.

Але, якщо ж ви так і не отримали список бажань від подруги, тоді рекомендуємо вам скористатися нашою підбіркою подаруночків найкращій подружці. Обирайте потрібну річ і ще раз переконайте, що дуже цінуєте вашу дружбу!

За відгуком останніх технологій


Не важливо, робить дівчина селфі кожну годину чи ні, але вона у будь-якому випадку зрадіє новому гаджету. І ні, дарувати телефон останньої моделі з «відкушеним» яблуком зовсім не обов’язково. Зараз ми наведемо для вас кілька прикладів.

• Бездротові навушники, які синхронізуються з телефоном, передають чудовий звук навіть на відстані. Такий презент стане в пригоді для тих, хто любить ранкові пробіжки, багато часу проводить на онлайн зустрічах або за кермом.

• MagSafe Battery Pack — нове покоління павербанка. Але більше не потрібно думати, чи поклала до сумки портативний акумулятор та кабель — зарядний пристрій завжди буде у чохлі й можливо зарядити телефон у будь-який момент.

Турбуємося про красу


Хоч це й ваша найкраща подруга, але в будь-якому випадку потрібно пам’ятати про тактовність. Тому про засоби для шкіри з написом «Для зневодненої шкіри» чи «Проти прищів» купувати не варто. Але косметику краще взагалі не дарувати, щоб не прогадати з типом шкіри, складниками чи ароматом. А ось речі, які насправді приємно здивують винуватицю свята:

- Дарсонваль для обличчя та волосся — пристрій, дія якого зробить шкіру пружною та підтягнутою, розгладить дрібні зморшки, покращить стан шкіри голови й ріст волосся.

- Сертифікат на SPA-процедури. Тут лиш треба обирати між тим, що подобається леді й тим, що вона ніколи раніше не пробувала. Адже процедур для обличчя й тіла безліч: обгортання, масаж, пілінг, скрабування тощо.

- На сайті https://www.bodo.ua/podarki/ ви знайдете безліч варіантів подарункових сертифікатів, пов’язаних із відвідуванням салонів і не тільки.
Сертифікат на покупку професійного догляду за волоссям в спеціалізованому магазині.

Речі для самовдосконалення


Не потрібно намагатися бути «кращою версією» себе, але не слід забувати про саморозвиток. У такому випадку підбирайте наступні сюрпризи:

1. Книга. Без сумніву, це хороший подарунок. Тому слід звернути увагу на ті, які змінюють свідомість та розвивають особистість.

2. Майстер-класи — вони сприяють розвитку вже набутих навичок, або ж отримання нових. Наприклад, урок малювання аквареллю, приготування морепродуктів, танці чи йога — підберіть подрузі заняття, яке принесе їй задоволення.

2. Подорожі. Вони теж розвивають особистість, адже знайомство з різними культурами та традиціями — це завжди хороший досвід.
Не забувайте про гарну обгортку для вашого подарунка та щирі слова вітань — для відчуття щастя не потрібно занадто багато. Порадуйте близьку вам людину і подаруйте їй свято!

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Теги: подарунок, подарунок подрузі
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