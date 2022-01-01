Судитимуть волинського підприємця, який за 10 тисяч доларів переправляв чоловіків за кордон

Судитимуть волинського підприємця, який за 10 тисяч доларів переправляв чоловіків за кордон
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене волинським перевізником, у тому числі, із корисливих мотивів (ч.ч. 1, 2, 3 ст.332 КК України).

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

За даними слідства, суб'єкт господарювання, який надавав послуги з міжнародних перевезень, у квітні-травні 2022 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні допоміг переправити у Республіку Польща шістьох військовозобов'язаних чоловіків.

Він видавав їх на кордоні за додаткових водіїв автобуса та вносив відомості про них у електронну систему «Шлях».

Затримали перевізника 24 травня 2022 року під час організації переправлення ще двох чоловіків, з кожного з яких за свої послуги він взяв по 10 000 доларів США.

Далі – слово за судом.

Санкцією ч 3 ст. 332 КК України за організацію в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинену з корисливих мотивів, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.

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Теги: суд, Волинь, переправляв за кордон
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