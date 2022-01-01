Судитимуть волинського підприємця, який за 10 тисяч доларів переправляв чоловіків за кордон

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене волинським перевізником, у тому числі, із корисливих мотивів (ч.ч. 1, 2, 3 ст.332 КК України).Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, суб'єкт господарювання, який надавав послуги з міжнародних перевезень, у квітні-травні 2022 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні допоміг переправити у Республіку Польща шістьох військовозобов'язаних чоловіків.Він видавав їх на кордоні за додаткових водіїв автобуса та вносив відомості про них у електронну систему «Шлях».Затримали перевізника 24 травня 2022 року під час організації переправлення ще двох чоловіків, з кожного з яких за свої послуги він взяв по 10 000 доларів США.Далі – слово за судом.Санкцією ч 3 ст. 332 КК України за організацію в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинену з корисливих мотивів, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.