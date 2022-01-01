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Росія вдарила ракетами по Краматорську: 11 людей поранені

Росія вдарила ракетами по Краматорську: 11 людей поранені
Одинадцять поранених цивільних - такі наслідки обстрілу російськими окупантами Краматорська.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни завдали ударів по місту близько 9-ї ранку.

Пошкодили будівлю колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та Укртелекому - там вибито практично всі вікна.

Повну картину пошкоджень ще з'ясовують правоохоронці та місцева влада.

"Черговий удар по місту, яке не знаходиться безпосередньо на лінії фронту, вкотре доводить, що цивільним небезпечно залишатися на території області", - наголошує Кириленко.
Росія вдарила ракетами по Краматорську: 11 людей поранені

Нагадаємо, що «Супутник Притули» за два дні допоміг знищити понад 60 одиниць бойової техніки РФ.
Росія вдарила ракетами по Краматорську: 11 людей поранені

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Теги: Росія, Україна, війна
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