Росія вдарила ракетами по Краматорську: 11 людей поранені





Про це Павло Кириленко.



Росіяни завдали ударів по місту близько 9-ї ранку.



Пошкодили будівлю колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та Укртелекому - там вибито практично всі вікна.



Повну картину пошкоджень ще з'ясовують правоохоронці та місцева влада.



"Черговий удар по місту, яке не знаходиться безпосередньо на лінії фронту, вкотре доводить, що цивільним небезпечно залишатися на території області", - наголошує Кириленко.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одинадцять поранених цивільних - такі наслідки обстрілу російськими окупантами Краматорська.Про це повідомив очільник Донецької ОВАРосіяни завдали ударів по місту близько 9-ї ранку.Пошкодили будівлю колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та Укртелекому - там вибито практично всі вікна.Повну картину пошкоджень ще з'ясовують правоохоронці та місцева влада."Черговий удар по місту, яке не знаходиться безпосередньо на лінії фронту, вкотре доводить, що цивільним небезпечно залишатися на території області", - наголошує Кириленко.Нагадаємо, що «Супутник Притули» за два дні допоміг знищити понад 60 одиниць бойової техніки РФ

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