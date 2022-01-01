Росія вдарила ракетами по Краматорську: 11 людей поранені
Сьогодні, 12:45
Одинадцять поранених цивільних - такі наслідки обстрілу російськими окупантами Краматорська.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Росіяни завдали ударів по місту близько 9-ї ранку.
Пошкодили будівлю колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та Укртелекому - там вибито практично всі вікна.
Повну картину пошкоджень ще з'ясовують правоохоронці та місцева влада.
"Черговий удар по місту, яке не знаходиться безпосередньо на лінії фронту, вкотре доводить, що цивільним небезпечно залишатися на території області", - наголошує Кириленко.
Нагадаємо, що «Супутник Притули» за два дні допоміг знищити понад 60 одиниць бойової техніки РФ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Росіяни завдали ударів по місту близько 9-ї ранку.
Пошкодили будівлю колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та Укртелекому - там вибито практично всі вікна.
Повну картину пошкоджень ще з'ясовують правоохоронці та місцева влада.
"Черговий удар по місту, яке не знаходиться безпосередньо на лінії фронту, вкотре доводить, що цивільним небезпечно залишатися на території області", - наголошує Кириленко.
Нагадаємо, що «Супутник Притули» за два дні допоміг знищити понад 60 одиниць бойової техніки РФ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих з РФ
Сьогодні, 11:22
Лучани попрощалися ще з двома Героями
28 вересень, 16:42
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Судитимуть волинського підприємця, який за 10 тисяч доларів переправляв чоловіків за кордон
Сьогодні, 13:20
У Луцьку військову медикиню Мар'яну Мамонову привітали з народженням донечки. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:50
Росія вдарила ракетами по Краматорську: 11 людей поранені
Сьогодні, 12:45
Лучанин Зеленський, який перебуває на іспитовому терміні, вкотре намагався вкрасти м‘ясо
Сьогодні, 12:12
Медіа