Лучанин Зеленський, який перебуває на іспитовому терміні, вкотре намагався вкрасти м‘ясо

Лучанин Зеленський, який перебуває на іспитовому терміні, вкотре намагався вкрасти м‘ясо
40-річного лучанина, який перебуває на іспитовому терміні через неодноразові крадіжки м'яса, знову спіймали на аналогічному злочині.

Цей факт Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у пресслужбі прокуратури області.

У понеділок, 26 вересня, його затримали в одному з магазинів Луцька, коли він намагався вчергове украсти м’ясні продукти.

«За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 40-річному лучанину повідомлено про підозру у вчиненні в умовах воєнного стану крадіжки та закінченого замаху на крадіжку (частина 4 статті 185, частина 3 статті 15, частина 4 статті 185 КК України)», – зазначили в прокуратурі.

З власних джерел виданню стало відомо, що йдеться про лучанина Ігоря Зеленського. Він вкрав із магазину шуроповерт і вже вкотре намагався вкрасти м'ясо.

Раніше чоловік уже визнавав вину і переконував суд, що крав продукти, аби було що їсти трьом дітям і дружині, яка в той час перебувала на лікуванні. Після семи місяців перебування у СІЗО суд таки відпустив його додому. Утім, вочевидь, чоловік знову спробував легкого шляху замість заробітку.

Нині ж Зеленський вчинив злочин, перебуваючи на іспитовому терміні. Суд знову обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

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Теги: Зеленський, крав м'ясо, злочин
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