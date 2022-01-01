Лучанин Зеленський, який перебуває на іспитовому терміні, вкотре намагався вкрасти м‘ясо
Сьогодні, 12:12
40-річного лучанина, який перебуває на іспитовому терміні через неодноразові крадіжки м'яса, знову спіймали на аналогічному злочині.
Цей факт Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у пресслужбі прокуратури області.
У понеділок, 26 вересня, його затримали в одному з магазинів Луцька, коли він намагався вчергове украсти м’ясні продукти.
«За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 40-річному лучанину повідомлено про підозру у вчиненні в умовах воєнного стану крадіжки та закінченого замаху на крадіжку (частина 4 статті 185, частина 3 статті 15, частина 4 статті 185 КК України)», – зазначили в прокуратурі.
З власних джерел виданню стало відомо, що йдеться про лучанина Ігоря Зеленського. Він вкрав із магазину шуроповерт і вже вкотре намагався вкрасти м'ясо.
Раніше чоловік уже визнавав вину і переконував суд, що крав продукти, аби було що їсти трьом дітям і дружині, яка в той час перебувала на лікуванні. Після семи місяців перебування у СІЗО суд таки відпустив його додому. Утім, вочевидь, чоловік знову спробував легкого шляху замість заробітку.
Нині ж Зеленський вчинив злочин, перебуваючи на іспитовому терміні. Суд знову обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Цей факт Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у пресслужбі прокуратури області.
У понеділок, 26 вересня, його затримали в одному з магазинів Луцька, коли він намагався вчергове украсти м’ясні продукти.
«За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 40-річному лучанину повідомлено про підозру у вчиненні в умовах воєнного стану крадіжки та закінченого замаху на крадіжку (частина 4 статті 185, частина 3 статті 15, частина 4 статті 185 КК України)», – зазначили в прокуратурі.
З власних джерел виданню стало відомо, що йдеться про лучанина Ігоря Зеленського. Він вкрав із магазину шуроповерт і вже вкотре намагався вкрасти м'ясо.
Раніше чоловік уже визнавав вину і переконував суд, що крав продукти, аби було що їсти трьом дітям і дружині, яка в той час перебувала на лікуванні. Після семи місяців перебування у СІЗО суд таки відпустив його додому. Утім, вочевидь, чоловік знову спробував легкого шляху замість заробітку.
Нині ж Зеленський вчинив злочин, перебуваючи на іспитовому терміні. Суд знову обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія вдарила ракетами по Краматорську: 11 людей поранені
Сьогодні, 12:45
Лучанин Зеленський, який перебуває на іспитовому терміні, вкотре намагався вкрасти м‘ясо
Сьогодні, 12:12
Відоме ім'я генерала РФ, який віддав наказ захопити Маріуполь і штурмувати «Азовсталь»
Сьогодні, 12:09
Медіа